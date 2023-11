Após o acidente ocorrido nesse domingo (26) com a queda de um vidro da fachada do Partage Shopping Campina Grande e, consequentemente, a morte de uma mulher, a direção do estabelecimento publicou nota lamentando a tragédia e informando sobre os procedimentos adotados. Além dos primeiros socorros, notificou sobre a colaboração em relação às investigações sobre as causas do acidente.

Ainda na nota, foi comunicado que, “em respeito, luto e solidariedade à família e amigos”, o shopping estará fechado nesta segunda-feira (27).

Confira a nota na íntegra: