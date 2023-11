Prefeito entrega chaves para comerciantes do Centro Comercial de São José da Mata

Em clima de festa, a Prefeitura de Campina Grande fez a entrega das chaves para os comerciantes selecionados para o Centro Comercial Eliezer Pereira da Silva do Distrito de São José da Mata, na tarde deste sábado, 25.

O prefeito Bruno Cunha Lima visitou as instalações do novo centro comercial, onde funcionou o Mercado Público do distrito. Acompanhado do ex-deputado estadual Manoel Ludgério Neto e da vereadora Ivonete Ludgério, cumprimentou os comerciantes das 12 lojas de diversos segmentos e uma praça de alimentação.

O ex-deputado Manoel Ludgério fez questão de agradecer a Bruno a conquista da entrega das chaves do equipamento construído na gestão do ex-prefeito Romero Rodrigues.

Segundo Ludgério, o processo de seleção procurou contemplar vários segmentos da economia local.

Em nome da família do homenageado e também representando o grupo de comerciantes contemplados, falou Estefânia Pereira da Silva, filha de Eliezer Pereira da Silva. Ela agradeceu a Bruno e disse ter a certeza de que o centro proporcionará oportunidades econômicas para a comunidade.

Em seu pronunciamento, o prefeito destacou o apoio de Manoel e Ivonete Ludgério à gestão, destacando que o novo centro comercial em pleno funcionamento gera empregos e oportunidade de renda.

Bruno Cunha Lima também anunciou novidades para a população de São José da Mata, como a retomada da pavimentação das ruas, após a decepção causada pela desistência da empresa que venceu a licitação da obra – que foi multada e processada na Justiça. Também assegurou pavimentação asfáltica em algumas vias importantes do distrito.

Acompanharam também o prefeito no ato solene os secretários Marcos Alfredo (Gabinete do Prefeito e Codecom), Geraldo Nobre (Sesuma), Joab Machado (Obras) e Renato Gadelha (Agricultura), além de coordenadores, lideranças comunitárias e população.