Podcast: Empaer destaca participa de feira nordestina de agricultura solidária

No quadro Sou do Campo, do programa Conexão Caturité, o extensionista rural da Empaer Cabaceiras, Geneilson Evangelista, falou sobre a participação da Empaer na segunda Feira Nordestina de Agricultura Familiar e Economia Solidária, realizada em João Pessoa.

Ele disse que a feira aconteceu entre os dias 16 e 19 no Espaço Cultural e contou com a participação de agricultores de todos os estados do Nordeste.

Segundo Geneilson, o evento gerou muitos números em relação a vendas, pois houve mais de 600 agricultores mostrando seus produtos. Só da Paraíba, foram 90 expositores.

