Escola de Campina cria projeto para levar estudantes a conhecer mais do legislativo

O professor de sociologia, Ribamar Ferreira de Lima Junior, comentou, em entrevista ao Paraibaonline, sobre um projeto do colégio Damas, de Campina Grande, que funciona como uma extensão para que os alunos tenham a vivência prática do cotidiano do poder legislativo.

De acordo com ele, o “LegislaTeen”, como foi intitulado, engloba o modelo de cidadania e consciência política para alunos do segundo ano do ensino médio.

“O poder legislativo muitas vezes parece distante e trazer os alunos para cá seria uma forma de mostrar uma realidade próxima”, completou.

Na ocasião, o professor afirmou que a polarização na política é algo que ainda deve ser trabalhado.

“A consciência política parte do ato em que não podemos conviver em uma democracia em que ambos os lados não conversam”, disse.

Confira na íntegra a entrevista com o professor:

*Vídeo: Paraibaonline

