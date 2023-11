Dom Delson pede paz durante Romaria de Nossa Senhora da Penha

O arcebispo da Paraíba, Dom Manoel Delson pediu pela paz durante a abertura da 260ª Romaria de Nossa Senhora da Penha realizada nesse sábado (25), em João Pessoa, e também que a igreja católica saiba atravessar a tempestade que caiu sobre ela.

Dom Delson não chegou a mencionar o Caso Padre Zé, mas a tempestade a qual se referiu foi a que se abateu no meio episcopal e culminou com a prisão de um padre nas investigações do Ministério Público, o Egídio Carvalho Neto, acusado de práticas ilícitas enquanto esteve na direção da instituição Padre Zé.

Ainda em meio a toda polêmica que envolveu a igreja católica, em nada pareceu abalar a fé dos católicos e o número de fiéis este ano superou as expectativas dos organizadores da Romaria de Nossa Penha, que arrastou milhares de romeiros até o Santuário da Penha, localizado no litoral Sul de João Pessoa.

Este ano, a Procissão de Nossa Senhora da Penha trouxe como tema:” Senhora da Penha, ajuda-nos a repartir o Pão, como Sinal de Graça e Missão” e foi também essa missão de graça e fé que o arcebispo pediu aos fiéis em celebração da fé, devoção e solidariedade, enfatizando a importância de ajudar os necessitados e compartilhar as bênçãos com os menos afortunados.

Conforme o arcebispo, a festa de Nossa Senhora da Pena, que já é conhecida por sua atmosfera espiritual e comovente, não é apenas um evento religioso, mas também uma oportunidade para a comunidade expressar sua solidariedade.

“É um momento de renovação espiritual. Mais do que uma festa religiosa, a Festa da Penha é uma celebração de solidariedade e amor ao próximo. “, disse.

A festa de Nossa Senhora da Penha se encerra neste domingo com a realização de várias celebrações com representantes de várias paróquias do estado.

Confira a programaçã

Santas Missas

9h30 – Presidida por Dom José Gonzáles Alonso (Bispo emérito de Cajazeiras – PB).

11h30 – Presidida por Pe. Carlos Antônio Maurício (Paróquia Sagrado Coração. Cabedelo PB).

15h – Presidida por Pe. Geraldo de Magela (Diocese de Pesqueira – PE).

17h – Solenidade de Encerramento da Festa Presidida por Mons. Nereudo Freire Henrique (Reitor do Santuário de N. Sra. da Penha).