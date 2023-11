PMJP disponibiliza serviços para população durante procissão

Saúde, segurança, trânsito organizado, transporte, infraestutura, limpeza e urbanização. Os fiéis que percorrerão os 14 quilômetros da 260ª edição da Romaria de Nossa Senhora da Penha, neste sábado (25), em João Pessoa, terão todos esses serviços disponíveis.

A Prefeitura, por meio dos mais diversos setores da administração municipal, está apoiando o evento religioso e garante toda a assistência necessária aos peregrinos da procissão que deve arrastar, ao menos, 500 mil pessoas, segundo a organização.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-JP), por exemplo, manterá unidades e profissionais de saúde estarão localizados em pontos estratégicos, conforme o avanço do trajeto da grande caminhada dos romeiros.

A estrutura de suporte ao atendimento de urgência e emergência contará com 11 veículos, divididos em duas Unidades de Suporte Básico (USB), duas de Suporte Avançado (USA), seis motolâncias, com uma dupla de profissionais em cada uma delas, além de um Veículo de Intervenção Rápida (VIR), que dará suporte na coordenação dos trabalhos. Serão 20 profissionais atuando para o atendimento à população.

Já a Guarda Civil Metropolitana vai colocar em prática o esquema de segurança que será realizado em parceria com a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP), Departamento de Estrada de Rodagem (DER) e Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PB).

Trânsito e transporte – A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) preparou uma operação especial para garantir a segurança viária e a funcionalidade do transporte público.

Serão promovidas diversas intervenções, incluindo bloqueios e desvios do fluxo do trânsito ao longo dos 14 quilômetros de percurso, entre a Igreja de Nossa Senhora de Lourdes (Centro) e o Santuário de Nossa Senhora da Penha. Além disso, também estará garantida uma grande oferta de ônibus para a volta dos fiéis após o evento.

Os agentes de mobilidade interditarão parcialmente, a partir da manhã deste sábado, um trecho da Avenida João Machado – entre a Rua das Trincheiras e a Rua Rodrigues Chaves, para a montagem do palco da celebração da missa.

A circulação será impedida no sentido Cemitério Boa Sentença. A partir das 16h, uma das faixas, no sentido Centro/bairro, será interditada, permitindo a organização dos trios elétricos.

Com a chegada da carreata com a imagem da santa e o aumento na aglomeração de fiéis, implicará no avanço dos bloqueios, levando a uma interdição total da Avenida a partir das 18h.

Já o Santuário da Penha estará totalmente interditado a partir das 7h do sábado. Será permitida apenas a circulação de veículos operacionais e particulares que contarem com o adesivo de permissão de acesso.

Emlur e Sedurb – A Prefeitura de João Pessoa intensificou, durante a semana, os trabalhos de limpeza e urbanização para garantir bem-estar aos romeiros.

Equipes da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) reforçaram os trabalhos de zeladoria em todo o trajeto da Romaria da Penha. Também foram realizados serviços de zeladoria, como varrição, capinação, roço, pintura de meio-fio e limpeza em toda a Avenida Hilton Souto Maior.

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), por sua vez, intensificou, desde o início do mês, o serviço de poda de árvores ao longo do percurso da procissão.

A ação é rotineira, mas foi intensificada para garantir a segurança necessária dos mais de 500 mil romeiros. Além disso, foram realizados serviços de melhorias na escadaria e na praça localizada em frente ao Santuário da Penha.

Os serviços de manutenção e zeladoria englobam reparos estruturais, consertos de equipamentos, além de pintura e outras intervenções.

Percurso – A Romaria da Penha tem início às 22h com um percurso de 14 quilômetros, que se inicia na Igreja de Lourdes, na Avenida João Machado, e segue pela Avenida Dom Pedro II, Via Expressa Padre Zé (UFPB), principal dos Bancários, Rua Santa Bárbara e Avenida Hilton Souto Maior, a partir do Shopping Mangabeira, até a Penha.