Notícias que marcaram esta sexta-feira no Paraibaonline; atualize-se

PF investiga esquema de desvio de recursos públicos de hospital em Campina Grande

Aparte. Ex-assessor da família Bolsonaro avisa que “sabe de tudo” e ameaça falar

Bruno Faustino: fraudadores passaram três anos aqui de forma irregular

Carol Gomes: “Estou sendo punida pelo erro de outra pessoa”

Presidente do PP vai “deserdar” alianças com o PT em 2024

Interdição total na BR 230 próximo a Campina Grande

Hospital de Clínicas de Campina Grande emite nota após início de investigações da PF

Fique em Dia: mais de 40 mil clientes negociam débitos na campanha da Cagepa

Mulher é condenada a 67 anos de prisão por ter matado companheira

Aproveite! Black Friday com promoções de passagens aéreas

Bruno Faustino revela alívio após decisão judicial em Campina Grande

“Antes tarde, do que tarde demais”, dispara Napoleão Maracajá

Black Friday: saiba quais produtos têm mais ofertas

UEPB investiga denúncia de assédio contra professor

Paraíba tem quase 900 vagas de emprego disponíveis

Prédio da antiga sede da ACI é demolido em Campina Grande

Balanço parcial da Black Friday: atrasos lideram queixas

Haddad diz que desoneração da folha é inconstitucional

Júri popular de empresário acusado de atropelar motoboy em JP é adiado

Juiz informa sobre processo de diplomação dos novos vereadores em CG

Saiba quem são os novos vereadores eleitos em Campina Grande

Podcast: nutricionista dá dicas de alimentação no período de calor

Gerente da Cagepa: “Água de Boqueirão atende todos os padrões de potabilidade da OMS”

Ondas de calor: Energisa alerta consumidores sobre riscos de aparelhos sem manutenção

Ondas de calor aumentam o consumo de água; Cagepa alerta sobre desperdício

Podcast Ambientando: arquiteta dá dicas de guirlandas para o Natal

