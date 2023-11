Os 200 comerciantes que atuarão na edição celebrativa de 10 anos do Natal Iluminado de Campina Grande participarão nesta segunda-feira, 27, de uma capacitação no intuito de contribuir para um melhor desempenho durante as festas de final de ano. A ação acontecerá no auditório do Sebrae, localizado na avenida Cônsul Joseph Noujaim Habib, 800, bairro do Catolé, a partir das 9h. A ação é uma realização da Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede).

A capacitação oferecerá orientações sobre empreendedorismo, atendimento ao cliente e diversas temáticas que visam fortalecer as práticas voltadas ao comércio. A ação conta com a parceria do Sebrae, da Coordenadoria da Mulher, Coordenadoria da Pessoa com Deficiência, do Procon de Campina Grande e Senac. O turismo também estará em pauta com uma palestra elaborada pela Coordenadoria de Turismo da Sede.

A capacitação também conta com a parceria do Banco do Brasil, que oferecerá acesso a um microcrédito para os comerciantes da edição celebrativa de 10 anos do evento, que já se consolidou dentro do calendário nacional de turismo de eventos natalinos.

O Natal Iluminado 2023 terá sua abertura no próximo dia 30 de novembro e se estenderá até 14 de janeiro, totalizando 46 dias de evento, uma extensão importante para a movimentação econômica das festas de final de ano, promovendo a geração de emprego e renda até a segunda quinzena de 2024.

Confira toda a programação na íntegra:

9h-Atendimento ao cliente

9h30- Coordenadoria da mulher

10h – Coordenadoria de PCD

10h30- Coordenadoria de Turismo

11h- PROCON

11h30 – Diversidade

12h- Almoço

14h30- Senac

15h- Entrega dos certificados

16h – Coffe break.