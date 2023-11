Cagepa e prefeitura se reúnem para traçar metas de obras do Parque Evaldo Cruz

A prefeitura de Campina Grande entregou à Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa), o projeto da obra do Parque Evaldo Cruz (Açude Novo). Os órgãos se reuniram para tratar estratégias de acompanhamento da obra por parte da Cagepa para que após concluída não haja prejuízos de abastecimentos.

Segundo explicou o Gerente Regional da Cagepa, Lucílio Vieira, em entrevista a Caturité FM, no local existem tubulações responsáveis por abastecer uma parcela significativa da cidade.

Ele revelou que é necessário que uma equipe de fiscalização esteja no local para ver o andamento da obra e evitar prejuízos à tubulação.

– A prefeitura apresentou o projeto já com as modificações solicitadas pela Cagepa. Nós entregamos o Termo de Aprovação de Projetos (TAP) e solicitamos que eles pedissem a fiscalização para início de obras. Tivemos uma reunião com a empresa para definir o futuro, pois a viabilidade só é dada se houver o acompanhamento da Cagepa. Lá passa duas tubulações que somadas resultam em mais de 40% do abastecimento da cidade – explicou.