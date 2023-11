Prédio da antiga sede da ACI é demolido em Campina Grande

A Prefeitura de Campina Grande demoliu, nesta quinta-feira, 23, o imóvel abandonado, depredado e vandalizado onde funcionou por décadas a Associação Campinense de Imprensa (ACI), às margens do Açude Velho. No local, será instalado o palco do Natal Iluminado deste ano.

– Nossa gestão decidiu virar a página em relação a um prédio que, lamentavelmente, deixou de ser referência histórica para a imprensa de Campina Grande e se tornou um novo ponto para consumo de drogas e uma ameaça à segurança das pessoas, principalmente para aqueles que caminham ou fazem atividades físicas, à noite, às margens do Açude Velho – justificou o prefeito Bruno Cunha Lima.

Presidente da ACI, o jornalista João Pinto elogiou a iniciativa da Prefeitura. “Foi uma medida do prefeito Bruno acertada, oportuna e de grande dimensão social”, destacou João Pinto, ao lembrar que a entidade já está funcionando temporariamente em uma sala alugada no bairro de São José.

Mesmo não tendo mais responsabilidades diretas com o imóvel, a ACI, segundo João Pinto, agradece a atenção da Prefeitura em ter comunicado antecipadamente a demolição dos escombros onde um dia foi a sede da entidade. O contato foi mantido com o presidente da associação pelo chefe de Gabinete e coordenador de Comunicação da Prefeitura, jornalista Marcos Alfredo.

A demolição do prédio abandonado teve também a anuência do reitor da Universidade Federal de Campina Grande, professor Antônio Fernandes. O prefeito Bruno Cunha Lima tratou diretamente com ele sobre a iniciativa do Município. O imóvel demolido foi construído nos anos 80 na área que pertence à UFCG.

Por sua vez, o professor Nilton Silva, prefeito do Campus da UFCG, explicou que o processo de requalificação da área onde estavam equipamentos como o CUCA e a ACI já vem sendo planejado e conta com recursos do governo federal. Destacou que devido a questões de segurança estrutural, tornou-se fundamental esta ação de demolição, mesmo porque, de imediato, o espaço será usado na realização do Natal Iluminado 2023.

“Em relação à UFCG, o reitor Antônio Fernandes autorizou a medida objetivando a preservação de vidas, servindo também para adiantar o nosso trabalho de reconstrução do espaço, onde a ACI será contemplada com nova área que vai atender às demandas da categoria da imprensa. Para tanto, projeto e recursos estão assegurados, entrando a prefeitura como parceira nesta iniciativa”, afirmou Nilton Silva, destacando que todas estas ações foram informadas ao Instituto do Patrimônio Histórico da Paraíba (Iphaep).

Para a secretária de Desenvolvimento Econômico, Tâmela Fama, a iniciativa antecipou uma etapa do projeto de construção do Complexo de Extensão Universitária da UFCG às margens do Açude Velho, ao mesmo tempo em que permitirá um novo layout para o Natal Iluminado.

“Esse já era nosso plano A para o desenho do espaço do evento no Açude Velho, mas precisávamos de validações técnicas para execução, o que conseguimos ontem e, com a anuência da UFCG, de imediato, iniciamos o trabalho para garantir essa nova localização para o palco do Natal Iluminado”, finalizou.