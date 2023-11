No quadro ‘Ambientando’, do programa Conexão Caturité, a arquiteta Ana Cecília Severo deu dicas de como transformar a sua casa com uma guirlanda de Natal.

Há vários tipos de guirlandas. As tradicionais são feitas com aramados e fitas em verde e vermelho. Você pode atualizar as cores tradicionais e adicionar tons como branco, dourado ou prateado.

Há também as guirlandas de materiais naturais, feitas com galhos entrelaçados, flores secas e outros materiais.

Ouça aqui o podcast e confira as dicas.