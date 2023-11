As altas temperaturas resultantes das ondas de calor registradas no país têm aumentado a demanda de consumo de aparelhos como ventiladores e ar-condicionado.

Buscar formas de se refrescar e diminuir a sensação de calor tem sido maior nos últimos dias, mas a Energisa, responsável pelo fornecimento de energia elétrica na Paraíba, faz um alerta aos consumidores.

Durante entrevista à Rádio Caturité FM, o gerente de Operações da Energisa, Felipe Costa, revelou que o calor eleva também o aumento de carga para que os aparelhos possam funcionar.

Segundo ele, é preciso ter atenção às tomadas, ao tempo em que os aparelhos ficam ligados para não causar acidentes e também a manutenção dos eletrodomésticos e eletroeletrônicos como o ar-condicionado.

– É sempre bom que a gente tenha cuidado para manter a manutenção do ar-condicionado em dia, pois quando a temperatura aumenta, a máquina também precisa aumentar a sua potência para fazer o seu trabalho. O mesmo cuidado vai para geladeiras, pois com o aumento das temperaturas, ela tem que trabalhar mais e por isso as manutenções são tão importantes. Se eles possuem algum problema não solucionado, além do risco de acidentes, consomem mais energia para funcionar – frisou.