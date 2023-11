As altas temperaturas registradas nos últimos dias em todo o país têm impactado diretamente o consumo de água nas residências paraibanas.

A informação foi confirmada pelo gerente da Cagepa Borborema, o engenheiro Lucílio Vieira, durante entrevista à Rádio Caturité FM, nesta sexta-feira (24).

Ele fez um alerta à população pedindo para que haja o uso consciente e que se evite o desperdício de água.

– Nós estamos vivenciando não só na Paraíba, mas em todo o país, o que os cientistas chamam de onda de calor, com um aumento em média de cinco graus de temperatura máxima. Com esse aumento de calor, consequentemente, existe aumento da demanda de água e por isso pedimos também à população que faça a sua parte no tocante ao uso racional. É preciso usar a água evitando desperdícios para que a gente possa passar por esse momento – pontuou.

