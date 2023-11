Interdição total na BR 230 próximo a Campina Grande

Para a realização de trabalhos de manutenção no viaduto localizado próximo ao galpão da Conab, um trecho da BR-230 em Campina Grande será totalmente interditado em ambos os sentidos a partir das 4 horas da madrugada deste sábado, 25. A previsão é de que a intervenção se estenda até as últimas horas do domingo.

Durante o período de interdição, os motoristas que se deslocam no sentido Campina Grande/Queimadas devem utilizar a Avenida Assis Chateaubriand e a João Wallig como rotas alternativas para acessar o trecho interditado.

Acesso à alça sudoeste também será redirecionado pelas rotas alternativas mencionadas.

A conclusão das atividades de manutenção está programada para as últimas horas do domingo. No entanto, é sempre recomendável que os motoristas estejam atentos às atualizações de tráfego para informações em tempo real sobre a liberação do trecho.

A Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos (STTP) informou que as linhas de ônibus 004, 044 e 944 serão impactadas pela interdição e podem sofrer atrasos em seus horários regulares.

Aconselha-se que os passageiros dessas linhas estejam cientes das possíveis alterações e planejem suas viagens com antecedência.

*com informações da TV Paraíba