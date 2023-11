Durante participação na Rádio Caturité FM, nesta sexta-feira (24), o gerente regional da Cagepa Borborema, Lucílio Vieira, falou sobre a potabilidade da água de Boqueirão.

Segundo ele, as críticas feitas ao sabor da água se dão devido ao alto índice de sais registrados e também o cloro, mas após a chegada das águas da transposição, o sal baixou e melhorou o gosto da água.

Ele esclareceu que a água mineral não é potável, pois não possui cloro para se proteger de agressões que possa sofrer.

– A água mineral não é considerada uma água potável, pois não possui cloro e não tem como se defender de qualquer agressão externa. A água de Boqueirão tem cloro e os seus índices de sais é o que dificultava e causava repulsa ao paladar, mas, depois da chegada das águas da transposição, ela teve uma diminuição dos sais e melhorou o gosto. No entanto, é importante frisar que a água de Boqueirão atende todos os padrões de potabilidade da OMS (Organização Mundial de Saúde) – revelou.

