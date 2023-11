Entre as muitas novidades que marcam a mudança do sistema de acesso ao transporte público coletivo de Campina Grande, uma das mais pedidas pelos clientes já foi atendida: a possibilidade de fazer a recarga online do cartão, através do aplicativo NuBus e pagando no Pix.

Conforme já anunciado, o processo não tem nenhum tipo de taxa de serviço. Além disso, após novos investimentos e a implementação de ajustes, os créditos da recarga feita pelo aplicativo já ficam disponíveis dentro de poucos minutos.

A medida garante ainda mais praticidade para os clientes do transporte coletivo na recarga do cartão. Além disso, quem preferir fazer a recarga pagando em dinheiro pode realizar o procedimento nos guichês do Terminal de Integração do Açude Novo ou nas dezenas de pontos distribuídos por toda a cidade.

A relação de pontos de recarga, inclusive, está disponível no aplicativo NuBus, onde os clientes ainda têm acesso a vários outros serviços, como as informações em tempo real sobre os horários e itinerários dos ônibus. E, de acordo com o Sitrans, outras novidades ainda serão anunciadas nos próximos dias.