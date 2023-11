Vigilância Ambiental realiza ação de desratização na orla de João Pessoa

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e Gerência de Vigilância Ambiental e Zoonoses, está promovendo, ao longo desta semana, uma ação de desratização em toda a orla da Capital.

A ação teve início na última segunda-feira (20) e, já foram percorridas as praias de Cabo Branco, Tambaú, Manaíra e Bessa. Na próxima semana a ação chegará às praias da Penha e Seixas.

Para a ação, foi realizada uma visita técnica de todas as áreas para avaliar o tipo de praguicida ideal de acordo com o local a ser tratado, a fim de preservar a integridade da área, resguardando a saúde da população e animais transeuntes, além de proteger o meio ambiente.

“Estamos intensificando as ações de combate à leptospirose com a nossa equipe especializada fazendo a parte informativa de prevenção e realizando desratização nas áreas consideradas de maior incidência para proliferação de ratos”, destaca a gerente de Vigilância Ambiental, Pollyana Dantas.

As ações acontecem de maneira rotineira em áreas públicas do Município como praças, parques, centro histórico, prédios de órgãos públicos, Parque Solon de Lucena (Lagoa), toda extensão da orla, cemitérios, feiras livres e, em comunidades nas áreas ribeirinhas.

“Períodos de climas extremos elevam o surgimento de ratos, mas no calor intensificamos as ações para facilitar a aplicação do praguicida. Isso é fundamental para diminuir as infestações no período chuvoso sem haver propagação de contaminação através da água. A ação no período de sol também nos permite aplicar praguicidas sem risco de contaminação do solo, o que não seria possível em épocas de chuva”, explica Pollyana Dantas.

Nesta sexta-feira (24), as equipes retornam à praia de Cabo Branco para a avaliação das áreas.

A partir da próxima segunda-feira (27), será feito a avaliação das demais praias já visitadas e a realização da ação nas praias da Penha e Seixas. As equipes de Vigilância Ambiental iniciam os trabalhos nas praias a partir das 5h, para evitar o Sol forte.