Primeira-dama da Paraíba: “Agora sou campinense com muito orgulho”

A primeira-dama da Paraíba, Ana Sales Lins, esposa do governador João Azevêdo (PSB) é a mais nova cidadã campinense.

Ela recebeu o título na manhã desta quarta-feira (22), na Câmara de Vereadores de Campina Grande, Casa Félix Araújo. A autora da proposta foi a vereadora Eva Gouveia (PSD).

Em conversa com a imprensa, Ana falou sobre o sentimento de receber a honraria e disse que vai ser ponte entre o governador e as instituições de Campina Grande.

– Eu sou uma mulher nordestina, paraibana e agora campinense com muito orgulho. Me sinto honrada e satisfeita em fazer esse trabalho com o social. Sou uma ponte com o governador. Já gostava de Campina, agora acho que vou comprar uma casa aqui para ajudar, contribuir com aqueles que mais precisam – discursou.

A sessão contou com a presença de várias autoridades, secretários de governo, instituições filantrópicas e a população em geral.

Confira no vídeo a entrevista completa da primeira dama:

*Vídeo: Paraibaonline

