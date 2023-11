No quadro ‘Sou do Campo’, do programa Conexão Caturité, o engenheiro agrônomo Fábio Agra Medeiros falou sobre o que fazer para proteger plantas e animais da onda de calor.

De uma forma geral, é preciso hidratar mais os animais e as plantas. Esse é o passo primordial, com água de qualidade.

Mais do que nunca, a importância das árvores e da proteção do solo fica evidente.

Depois, é preciso procurar um melhor abrigo para eles, com materiais de cobertura.

