A ministra da Saúde do Brasil, Nísia Trindade Lima, participou hoje (23), ao lado do Vice-Presidente do Senado Federal, Senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) de uma agenda institucional de entrega de equipamentos e ambulâncias a diversas prefeituras paraibanas, fruto de emendas parlamentares.

“Acompanhando a Ministra da Saúde do Brasil, Nísia Trindade Lima, que participa hoje (23) de uma agenda institucional de entrega de obras e de ambulâncias a diversas prefeituras paraibanas”, afirmou Veneziano. por meio das suas redes sociais.

Entre as prefeituras beneficiadas com a entrega de ambulâncias e também de equipamentos para fortalecer o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), em solenidade no Pólo Ecoturístico do Cabo Branco, em João Pessoa, estavam as de Água Branca; Aguiar; Aparecida; Boa Ventura; Bonito de Santa Fe; Brejo do Cruz; Desterro; Imaculada; Joca Claudino; Juru; Manaíra; Matureia; Olho D’Água; Patos; Paulista; Pedra Branca; Piancó; Poço Dantas; Pombal; Santa Inês; Santana dos Garrotes; São João do Cariri; São José de Caiana; São José de Piranhas; Sousa e Taperoá.

Segundo a Ministra, do total de 27 ambulâncias entregues, 12 serão unidades de suporte básico (USB) e as outras 15 destinadas à renovação da frota.

“Todas estão equipadas para funcionamento imediato. O investimento de R$ 8 milhões vai beneficias 25 cidades da Paraíba. Esse é um compromisso do Governo Federal com a qualidade de assistência à população brasileira por meio do SUS”, disse Nísia Trindade.

Esta foi a primeira vez que a Ministra Nísia Trindade esteve na Paraíba, desde que assumiu o cargo no governo Lula. Ela também foi recebida por Joelma Greicy Fernandes de Lira, Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Estado da Paraíba.

Anteriormente, a ministra já havia se reunido com o senador Veneziano, em Brasília, discutindo investimentos através de emendas do parlamentar.