Confira as notícias mais lidas nesta quarta-feira no Paraibaonline

Inmet atualiza informações sobre o fenômeno El Nino; leia os detalhes

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/11/22/inmet-atualiza-informacoes-sobre-o-fenomeno-el-nino-leia-os-detalhes/

Aprovada emenda constitucional que interfere no Supremo Tribunal

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/11/22/aprovada-emenda-constitucional-que-interfere-no-supremo-tribunal/

Funcionários dos Correios recuam e desistem de greve nesta quinta-feira

https://paraibaonline.com.br/economia/2023/11/22/funcionarios-dos-correios-recuam-e-desistem-de-greve-nesta-quinta-feira/

Pleno do TJPB julga procedente ação contra prefeito de cidade paraibana por crime ambiental

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/11/22/pleno-do-tjpb-julga-procedente-acao-contra-prefeito-de-cidade-paraibana-por-crime-ambiental/

Divulgado o resultado de mais uma etapa do concurso do Corpo de Bombeiros e PMPB

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2023/11/22/divulgado-o-resultado-de-mais-uma-etapa-do-concurso-do-corpo-de-bombeiros-e-pmpb/

Familia de paraibana morta no Rio consegue arrecadar dinheiro para trazer o corpo para o Estado

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/22/familia-de-paraibana-morta-no-rio-consegue-arrecadar-dinheiro-para-trazer-o-corpo-para-o-estado/

Extração ilegal de 50 toneladas de minério foi o foco de operação da PF

https://paraibaonline.com.br/policial/2023/11/22/extracao-ilegal-de-50-toneladas-de-minerio-foi-o-foco-de-operacao-da-pf/

Governo revoga portaria sobre trabalho do comércio nos feriados

https://paraibaonline.com.br/economia/2023/11/22/governo-revoga-portaria-sobre-trabalho-do-comercio-nos-feriados/

Prefeito de CG revela as datas dos pagamentos de fim de ano

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/22/prefeito-de-cg-revela-as-datas-dos-pagamentos-de-fim-de-ano/

TV Globo compra com exclusividade torneio entre seleções; veja detalhes

https://paraibaonline.com.br/esportes/tv-globo-compra-com-exclusividade-torneio-entre-selecoes-veja-detalhes/

TCU aponta capital brasileira com maior nível de transparência

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/11/22/tcu-aponta-capital-brasileira-com-maior-nivel-de-transparencia/

Vídeo: Prefeito de Campina Grande fala sobre impacto do Natal Iluminado na economia da cidade

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/22/video-prefeito-de-campina-grande-fala-sobre-impacto-do-natal-iluminado-na-economia-da-cidade/

Dia da criatividade: Caturité FM faz homenagem a ouvintes artesãos

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/22/dia-da-criatividade-caturite-fm-faz-homenagem-a-ouvintes-artesaos/

Cabra produz 13,6kg de leite em um dia e bate recorde

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/22/cabra-produz-136kg-de-leite-em-um-dia-e-bate-recorde/

Ex-ministro dá conselho a Cabo Gilberto e manda Nilvan Ferreira “baixar o facho”

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/11/22/ex-ministro-da-conselho-a-cabo-gilberto-e-manda-nilvan-ferreira-baixar-o-facho/

Técnico campeão chega para comandar pré-temporada no Treze

https://paraibaonline.com.br/esportes/tecnico-campeao-chega-para-comandar-pre-temporada-no-treze/

PMJP orienta sobre a importância da vacinação dos viajantes

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2023/11/22/pmjp-orienta-sobre-a-importancia-da-vacinacao-dos-viajantes/

Homens armados assaltam joalheria em São José de Piranhas

https://paraibaonline.com.br/policial/2023/11/22/homens-armados-assaltam-joalheria-em-sao-jose-de-piranhas/

Black Friday alerta: golpes de sites e emails falsos triplicaram; saiba como evitar

https://paraibaonline.com.br/economia/2023/11/22/black-friday-alerta-golpes-de-sites-e-emails-falsos-triplicaram-saiba-como-evitar/

Morre empresário dono das Tintas Lux em Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/22/morre-empresario-dono-das-tintas-lux-em-campina-grande/

Secretarias da PB e PMJP na mira do TCE por transferências ao hospital Padre Zé

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/22/secretarias-da-pb-e-pmjp-na-mira-do-tce-por-transferencias-ao-hospital-padre-ze/

“Fora dos Autos”: juiz explica as modalidades de prisão

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/22/fora-dos-autos-juiz-explica-as-modalidades-de-prisao/

IBGE: desemprego cai em apenas três estados

https://paraibaonline.com.br/economia/2023/11/22/ibge-desemprego-cai-em-apenas-tres-estados/

Caixa paga novo Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 4

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/11/22/caixa-paga-novo-bolsa-familia-a-beneficiarios-com-nis-de-final-4/

Desemprego cai no país no terceiro trimestre do ano

https://paraibaonline.com.br/economia/2023/11/22/desemprego-cai-no-pais-no-terceiro-trimestre-do-ano/

Grandes eventos: disponibilização de água passa a ser obrigatória

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/11/22/grandes-eventos-disponibilizacao-de-agua-passa-a-ser-obrigatoria/

Primeira-dama Ana Maria Lins recebe título de cidadã campinense

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/22/primeira-dama-ana-maria-lins-recebe-titulo-de-cidada-campinense/

Pesquisa: saiba onde comprar carnes mais em conta em João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/economia/2023/11/22/pesquisa-saiba-onde-comprar-carnes-mais-em-conta-em-joao-pessoa/

OAB-PB e entidades lançam campanha pelo uso de fogos silenciosos

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/22/oab-pb-e-entidades-lancam-campanha-pelo-uso-de-fogos-silenciosos/

Prefeito Bruno: “Ficam calados sobre desvios envolvendo o governo do Estado”

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/11/22/prefeito-bruno-ficam-calados-sobre-desvios-envolvendo-o-governo-do-estado/

Podcast Saúde Mental: psicóloga relembra o “mito da caverna”

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2023/11/22/podcast-saude-mental-psicologa-relembra-o-mito-da-caverna/

Apesar de mais um fiasco na seleção, Diniz diz que a vida não é só estatística

https://paraibaonline.com.br/esportes/apesar-de-mais-um-fiasco-na-selecao-diniz-diz-que-a-vida-nao-e-so-estatistica/

Língua portuguesa: professor explica como evitar o uso de pleonasmos

https://paraibaonline.com.br/educacao-e-ciencia/2023/11/22/podcast-professor-explica-como-evitar-o-uso-de-pleonasmos/

Governo já cogita a possibilidade de aumentar a conta de energia

https://paraibaonline.com.br/economia/2023/11/22/governo-ja-cogita-a-possibilidade-de-aumentar-a-conta-de-energia/

“Toda vez que a gente ajuda o comércio, toda cidade se beneficia”, diz presidente da ACCG

https://paraibaonline.com.br/economia/2023/11/22/toda-vez-que-a-gente-ajuda-o-comercio-toda-cidade-se-beneficia-diz-presidente-da-accg/

Aparte. Prefeito Bruno: por trás de ódio e raiva existem “interesses contrariados”

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/11/22/aparte-prefeito-bruno-por-tras-de-odio-e-raiva-existem-interesses-contrariados/

