Campina Grande ganhará quase mil unidades habitacionais

Uma boa notícia para o setor de habitação popular. O prefeito Bruno Cunha Lima foi oficialmente informado pelo Ministério das Cidades de que Campina Grande está apta à construção de 948 unidades habitacionais.

“Trata-se de uma boa notícia para nós ajudar a diminuir o déficit histórico, aquecer o setor da construção civil e atender a expectativa de centenas de famílias”, celebrou Bruno.

De acordo com o prefeito, houve um apoio importante junto ao governo federal por parte de dois parceiros da gestão no Congresso Nacional: os senadores Veneziano Vital do Rêgo (PMDB) e Efraim Filho (União Brasil).

“Só temos a agradecer a esses dois parlamentares que dedicam um olhar especial a Campina Grande”, destacou Bruno.

A conquista

O Município de Campina Grande foi contemplado na 1ª. Seleção de Propostas para o Novo Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) direcionada à Faixa 1 (FAR), para famílias com renda de até dois salários-mínimos (R$ 2.640,00)

Segundo Bruno Cunha Lima, as novas unidades vão contemplar os conjuntos Ivandro Cunha Lima, Simão Almeida I, Simão Almeida II, Continental I e II e Continental II.

Na visão do prefeito, o avanço tem um extraordinário impacto social, pois beneficiará famílias carentes que esperam concretizar o sonho da casa própria.

Conforme relatou Bruno, o ministro das Cidades, Jader Filho, já assinou a Portaria 1.482 de 21 de novembro de 2023, que divulga a seleção das propostas.

Ainda foram assinados o edital do Prêmio Minha Casa, Minha Vida e um protocolo de intenções com a Academia Brasileira de Letras, para que os novos empreendimentos do MCMV sejam equipados com salas de leitura e bibliotecas.