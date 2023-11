Vídeo: Prefeito de Campina Grande fala sobre impacto do Natal Iluminado na economia da cidade

O prefeito Bruno Cunha Lima, durante coletiva de imprensa realizada durante o lançamento da 10ª edição do Natal Iluminado, destacou a expressiva participação das famílias no evento que, desde 2021, tem se consolidado como uma celebração marcante, indo além da decoração e iluminação e ocupando um lugar no calendário de eventos do segundo semestre no município.

De acordo com ele, no ano passado, o Natal Iluminado não apenas iluminou a cidade, mas também aqueceu a economia local, chegando a movimentar mais de 70 milhões de reais no comércio formal e informal, transportes, setor de restaurantes e alimentação em geral.

Para Bruno, isso é a garantia de um final de ano mais seguro para as famílias que dependem desses setores, impulsionando a economia, gerando renda e empregos.

Este ano, o Natal Iluminado está programado para acontecer do dia 30 de novembro ao dia 14 de janeiro e a expectativa é que a edição de 2023 supere as marcas do ano anterior, consolidando o evento como uma tradição anual.

Durante a coletiva, o prefeito Bruno destacou a importância do envolvimento da iniciativa privada no evento, citando o sucesso do São João como exemplo. Ele ressaltou que tem incentivado ativamente a participação do setor privado, demonstrando que o Natal Iluminado não é apenas uma celebração, mas também um excelente negócio para empresas locais.

“A ideia é que o Natal Iluminado, nos próximos anos, se torne cada vez mais profissional, atraindo o interesse crescente das iniciativas privadas em participar e contribuir com o evento”, registrou o prefeito.

Com uma programação diversificada, que inclui atrações culturais, apresentações musicais e também teatro, o Natal Iluminado promete acende a chama do espírito natalino e promover o fortalecimento da economia local.

Confira o vídeo:

*vídeo – paraibaonline