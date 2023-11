Semas reúne mais de 10 serviços à disposição da comunidade de bairros de CG

Nesta terça-feira, 21, segundo dia da 11ª Edição do Campina Bem Cuidada, realizada pela Prefeitura de Campina Grande, foi intensa a movimentação nos vários serviços oferecidos à comunidade dos bairros de Nova Brasília e Belo Monte, que reúne diversas secretarias.

Por parte da Secretaria de Assistência Social (Semas), estão à disposição da população, até a próxima sexta-feira, 24, serviços do Centro de Referência em Assistência Social (Cras) e Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas) da região, com atendimentos e orientações diversas à população.

Presentes também, o CadÚnico, – com 100 atendimentos nos dois primeiros dias – o Sine Municipal (cadastro e atualização cadastral), Criança Feliz (informações e busca ativa para novas adesões), as Coordenações LGBT (orientações e distribuição de preservativos) e da Pessoa com Deficiência – PCD (com cadastro e orientações sobre o programa), além da Gerência do Idoso, com emissão de carteiras.

Também estão presentes o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) –Bodocongó, com design de sobrancelhas e cortes de cabelo (masculino e feminino), além da Unidade Móvel do Programa de Abordagem Social para Crianças e Adolescentes em Situação de Rua (Ruanda), com a oferta de atividades e distribuição de kits, com livros paradidáticos para as crianças presentes na ação. Assim como a Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional (CSAN), que atua com orientações e distribuição de plantas medicinais com a comunidade.

A dona de casa Adna Alves, 44 anos, procurou o CadÚnico, para saber se tinha direito ao benefício do Bolsa Família, para a filha mais nova, já que perdeu o benefício, depois que a filha mais velha se casou.

“Eu tinha o bolsa família e foi cancelado. E como tenho uma filha menor e estou desempregada, quero ver se tenho direito ao benefício novamente”, disse a mulher.

Um grupo de crianças atendido pelo Ruanda, participava de oficina de pintura e recebeu kits de livros da editora Paulus.

Foram 70 delas atendidas no primeiro dia, (segunda) e nesta terça-feira, por volta das 18h30, já eram quase 50 crianças aprendendo e se divertindo. Pierre Tahuan, 8 anos, era um deles. “Gosto de pintar e me divertir, vou pedir aos meus pais para me trazer toda esta semana”, disse o garoto.

“Em mais uma oportunidade, estamos levando os serviços da Semas para quem mais precisa, desde atendimentos no CadÚnico, Cras, Creas e Coordenações PCD e LGBT, até a distribuição de plantas medicinais, através do CSAN. Tudo isso dentro de uma perspectiva de ajudar quem mais precisa nos bairros mais distantes. Esse é o papel da Assistência Social e as nossas equipes estão à disposição no local”, disse a secretária da Semas, Pâmela Vital.

Para o coordenador do Campina Bem Cuidada e ex-chefe do Gabinete do Prefeito, Gilbran Asfora, “uma ação importante e que em mais uma edição, mostra o respeito da gestão do prefeito Bruno Cunha Lima, com a população com a oferta de diversos serviços. A expectativa é atingir uma média de 8 mil atendimentos, até a próxima sexta-feira”, disse o coordenador.