Primeira-dama Ana Maria Lins recebe título de cidadã campinense

A primeira-dama do Estado, Ana Maria Lins, recebeu, na manhã desta quarta-feira (22), o Título de Cidadania Campinense em sessão solene realizada no Plenário da Câmara Municipal da Rainha da Borborema.

A propositura, de autoria da vereadora Eva Gouveia, foi aprovada por unanimidade pelos vereadores da Casa Félix Araújo e teve como objetivo homenagear as ações de Ana Maria Lins no fortalecimento das políticas de inclusão social e do artesanato paraibano.

Desde a primeira gestão do governador João Azevêdo, Ana Maria Lins tem desenvolvido um intenso trabalho no Programa do Artesanato Paraibano (PAP), do qual ela é presidente de Honra, e junto a instituições que atendem pessoas com deficiência e em situação de vulnerabilidade social, promovendo um diálogo permanente desses segmentos com o Governo do Estado.

Em seu discurso, a primeira-dama ressaltou o sentimento de gratidão por ter se tornado cidadã campinense.

“Emoção e gratidão são os sentimentos que transbordam em meu coração neste momento em que tenho o privilégio de receber o título de cidadã campinense. Sou nordestina, paraibana e, agora, campinense com muito orgulho.”

“E aqui agradeço à vereadora Eva Gouveia, autora da propositura, e a todos os vereadores, que, de forma unânime, votaram para me conceder uma honraria que muito me orgulha e que aumenta a minha responsabilidade com Campina Grande”, continuou Ana Maria Lins, destacando a atenção especial que o município tem recebido do Governo do Estado, com mais de R$ 1,5 bilhão de investimentos nos últimos quatro anos, resultando em obras estruturantes, como o Centro de Convenções.

Em sua mensagem, o governador João Azevêdo agradeceu à Câmara Municipal de Campina Grande, em nome da vereadora Eva Gouveia, e destacou as iniciativas da primeira-dama em prol do desenvolvimento do artesanato paraibano e das causas sociais.

“Ana Maria tem dedicado sua energia e trabalho para o fortalecimento do artesanato e das políticas públicas de inclusão social, que têm transformado a vida de muitas pessoas de Campina Grande e de todo o Estado. Sou testemunha do compromisso de Ana com as causas sociais, com o artesanato paraibano, que tem ganhado notoriedade nacional e internacional pelo trabalho que ela, juntamente com a equipe do Programa do Artesanato, tem desenvolvido”, disse, dando como exemplo o Salão do Artesanato deste ano, o maior que a Rainha da Borborema já teve.

“A sensibilidade e o compromisso de Ana também podem ser percebidos na Apae e no Instituto dos Cegos. Também é resultado dos pleitos que ela tem acolhido para a melhoria do atendimento às crianças com microcefalia de Campina Grande, entre tantas outras ações. Este momento, de concessão do título de cidadã campinense, é o reconhecimento da sua dedicação à melhoria da qualidade de vida do povo paraibano. E eu quero aproveitar essa ocasião para agradecer a você, minha companheira de vida, por abraçar essa missão comigo, na construção de um estado mais humano e justo para as pessoas”, ressaltou o chefe do Executivo estadual em sua mensagem à primeira-dama.

A vereadora Eva Gouveia foi enfática ao justificar a concessão do título de cidadania campinense à primeira-dama Ana Maria Lins. “Ana Maria tem desempenhado um papel muito importante aqui em Campina Grande, levando as demandas das entidades, ou dos artesãos, ao governador João Azevêdo e aos demais integrantes do Governo do Estado. E essa ponte tem resultado em benefícios concretos para a população de Campina, a exemplo da construção do Ginásio da Apae e também no maior Salão do Artesanato que Campina já teve. Com sua sensibilidade, ela tem transformado a vida de quem mais precisa. E o nosso mandato se sente honrado em conceder esta justa homenagem a quem tanto tem trabalhado por Campina Grande”, evidenciou.

De Brasília, o vice-governador Lucas Ribeiro parabenizou a primeira-dama pela cidadania campinense.

“Estou muito feliz por ser agora conterrâneo da nossa primeira-dama. Nós, que estamos no governo, vemos todos os dias o seu empenho em pautas tão importantes, como o maior Salão do Artesanato que Campina já teve — em número de vendas e em número de público. Também posso citar o ginásio da Apae, que foi um pedido direto a você”, comentou.

A segunda-dama do Estado, Camila Mariz, também externou sentimento de alegria pela concessão do Título de Cidadania Campinense à Ana Maria Lins.

“A primeira-dama é uma grande mulher; é uma mulher de atitude e, por isso, Ana Maria está tendo a honra dessa comenda da Casa Félix Araújo. Essa propositura de Eva Gouveia, que tem feito um trabalho extraordinário pelas mulheres, traz ainda mais Ana para perto de Campina. Ana Maria Lins é uma grande fonte de inspiração para mim”, externou.

O presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, Marinaldo Cardoso, observou que, ao conceder o Título de Cidadania Campinense à primeira-dama do Estado, a Casa Félix Araújo atende o principal critério para a entrega da honraria.

“Nós nos sentimos muito orgulhosos quando homenageamos pessoas que têm serviço prestado em Campina Grande — e não há dúvidas de que a senhora Ana Maria Lins se enquadra neste critério. Prova disso foi a propositura ter sido por unanimidade e a grande participação de entidades e de personalidade das cenas política, empresarial. Esta foi uma das sessões solenes para a entrega do Título de Cidadania Campinense mais prestigiada que nós tivemos, com participação maciça de nossos parlamentares”, observou.

O secretário de Estado da Saúde, Jhony Bezerra, ressaltou o merecimento da homenagem à primeira-dama Ana Maria Lins.

“É um título extremamente merecido por toda atuação de Ana Maria Lins em prol de Campina Grande, mas também de toda a Paraíba, com ações importantes no social e também dentro do Programa do Artesanato Paraibano”, disse.

A secretária do Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setde), Rosália Lucas, também evidenciou o mérito da primeira-dama para a concessão de cidadania campinense. “Ana Maria Lins, que também é presidente de Honra do Programa do Artesanato Paraibano, sempre acolheu a todos, tem um grande amor por Campina Grande, demonstrado em ações concretas, além de exercer um trabalho em prol do artesanato em duas principais frentes: o fortalecimento da cultura e a geração de emprego e renda”, frisou.

Opinião compartilhada também pela gestora do PAP, Marielza Rodriguez.

“No Programa do Artesanato, Ana Maria Lins tem sido de uma importância fundamental, trabalhando em prol dos artesãos, mas principalmente das artesãs, que têm tomado consciência do grande potencial que possuem graças às ações da nossa presidente de Honra, merecidamente homenageada com o título de cidadã campinense. As nossas artesãs têm conquistado independência pelas ações que têm sido desenvolvidas, principalmente com as rendeiras do Cariri paraibano”.

A secretária de Estado da Mulher e Diversidade Humana, Lídia Moura, ressaltou que o sentimento é de alegria.

“Eu fico muito contente com a entrega deste título a Ana Maria Lins, que é uma primeira-dama próxima do povo e que tem atuado muito firme pelo fortalecimento de políticas públicas em defesa das mulheres”, disse.

A sessão solene foi prestigiada, ainda, pela prefeita do município de Pocinhos, Eliane Galdino, que representou os demais gestores municipais; pelo vereador Zezinho do Botafogo, que representou a Câmara Municipal de João Pessoa, entre outras lideranças políticas e empresariais, além de dezenas de populares que ocuparam a galeria da Casa Félix de Araújo para assistir à sessão.

Ainda participaram da solenidade o secretário da Articulação Política, João Paulo Freire; o desembargador Romero Marcelo, que representou o Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB); a gerente do Museu Casa de José Américo, Janete Lins; a presidente da Empresa Paraibana de Comunicação (EPC), Naná Garcez; a vereadora Jô Oliveira, além do ex-prefeito de Campina Grande Enivaldo Ribeiro, entre outros.

Representantes de entidades de classe, como Buega Gadelha, da Federação da Indústria do Estado da Paraíba, assim como da Apae e do Instituto dos Cegos também prestigiaram a solenidade.