Prefeito de CG revela as datas dos pagamentos de fim de ano

O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (PSD), divulgou em suas redes sociais o calendário de pagamento de fim de ano para os servidores municipais da prefeitura de Campina Grande.

De acordo com o prefeito, no próximo dia 30 de novembro será pago o mês de novembro.

No dia 7 de dezembro, será feita a antecipação da parcela do décimo terceiro e no dia 23 de dezembro, a antecipação do pagamento do mês de dezembro.

O pagamento é feito para os servidores da ativa e para os aposentados. O objetivo, de acordo com o prefeito, é aquecer a economia da cidade durante o período de festas de fim de ano.