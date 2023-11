“Fora dos Autos”: juiz explica as modalidades de prisão

Os ouvintes do Jornal da Manhã, da Caturité FM, acompanharam mais uma vez as orientações do juiz Horácio Ferreira de Melo Júnior no quadro ‘Fora dos Autos’.

O tema abordado nesta quarta-feira (22) foi os tipos de prisão classificadas em prisão em flagrante delito, prisão temporária, prisão preventiva, prisão domiciliar, prisão em condições especiais.

Ele explicou como cada uma é determinada e as principais diferenças para cada tipo de pedido de privação de liberdade, e revelou que elas devem ser feitas respeitando os direitos fundamentais dos indivíduos.

Ouça: