FIEPB lamenta morte do empresário Renato Lago

Em nota enviada à imprensa, a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba – FIEPB lamentou a morte do empresário Renato Lago, ocorrida nesta quarta-feira, 22.

Renato faleceu vítima de um câncer.

Leia a moita na íntegra:

O presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba – FIEPB, Francisco de Assis Benevides Gadelha, e toda a diretoria da Federação, receberam com profundo pesar, a notícia do falecimento do empresário, Renato Castro Lago.

Empresário atuante, Renato Castro Lago era proprietário das indústrias Tintas Lux, Plastman, Daqua, e ocupou o cargo de diretor da FIEP, tendo contribuído ativamente para a formatação do Plano de Desenvolvimento “Campina 2035”.

Neste momento de profunda dor, as nossas sinceras condolências a todos os familiares, por tão grande perda.