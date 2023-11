Dia da criatividade: Caturité FM faz homenagem a ouvintes artesãos

Criatividade, a soma de criar com atividade, que resulta em ações que chamam a atenção de quem faz e de quem consome determinadas criações.

Algumas pessoas precisam desenvolver a criatividade diariamente, pois o seu trabalho e fonte de renda necessita. É o caso dos artesãos.

No último dia 17 de novembro foi comemorado o dia da criatividade e a Rádio Caturité FM fez uma homenagem aos seus ouvintes criativos que enviaram, via WhatsApp da emissora, exemplos de trabalhos manuais e peças de artesanato criativas.

Garrafas personalizadas, bonecas, cobertores, quadros, almofadas, foram algumas das peças feitas em madeira, pintura, bordado, crochê, material reciclável e várias formas de artes praticadas manualmente.

As verdadeiras obras de arte são dos artesãos

Ivonete Farias, Valdinete Cavalcanti, Dina Alves, Edilson Goes, Marlene do São José e Socorro de Remígio que com muita paciência, amor e carinho desenvolvem o seu lado criativo e se revelam artesãos de mãos cheias.

Confira a reportagem especial e as fotos enviadas.