Setur destaca crescimento do turismo em João Pessoa

O secretário de Turismo de João Pessoa, Daniel Rodrigues, encerrou, nesta segunda-feira (20), o ciclo de reuniões do Conselho Municipal de Turismo de 2023. Na oportunidade, fez uma prestação de contas das ações realizadas pela Prefeitura de João Pessoa – que teve envolvimento de diversas secretarias municipais -, algumas delas em parceria com o Governo do Estado e trade turístico.

O secretário afirmou que 2023 foi um dos anos mais produtivos de todos os tempos, com resultados que colocaram a Capital paraibana entre os principais destinos turísticos do Brasil, superando roteiros tradicionais, em especial, no Nordeste.

O secretário comemorou a média de 70% de ocupação da rede hoteleira durante todo o ano, bem como a intensa movimentação de passageiros no aeroporto, superando os anos anteriores. Pela tendência, o aeroporto deverá chegar à marca histórica de 1,5 milhões de passageiros embarcando e desembarcando, conforme dados da Aena Brasil, administradora do equipamento.

Para atingir esse patamar, Daniel Rodrigues destacou alguns pontos, como a efetivação do Fundo Municipal do Turismo, já com recursos em conta corrente; qualificação dos profissionais que atuam diretamente com os turistas, com cursos de idiomas e de atendimento ao público; participação em feiras de Turismo no país, impactando mais de 100 mil profissionais do Turismo e 1,5 milhões de pessoas (público final); realização de fiscalização na prestação de serviços de guia e transportes de turismo, proporcionando maior segurança aos visitantes, entre outros projetos.

Durante a reunião, foi aberta a palavra aos representantes de entidades do trade turístico. O secretário executivo de Turismo do Estado, Delano Tavares, reforçou que a Paraíba, a partir de João Pessoa, é definitivamente a “bola da vez” no turismo nacional, enfatizando que, nesse momento, de “forma sustentável e pé no chão”. De acordo com ele, o principal diferencial dessas ações está na parceria e colaboração de todo o trade, seja na esfera pública, bem como na iniciativa privada.

A secretária de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba, Rosália Lucas, também destacou o momento de crescimento do fluxo de turistas no estado como um todo e que as ações em parceria com as prefeituras municipais com potencial turístico tem contribuído para esse processo.

“Estamos trabalhando em várias frentes sempre em parceria com o setor privado e os resultados são muito exitosos em todos os sentidos”, enfatizou a secretária.

Daniel Rodrigues antecipou para 2024 ações como a extensão do projeto Cicloturismo – em parceria com a Universidade Federal da Paraíba – e abertura do Centro de Atendimento aos Turistas Adaptado, na praia do Cabo Branco já no primeiro semestre.

Ele encerrou a reunião parabenizando todos os representantes dos órgãos que integram o Conselho, reforçando a parceria que tem colocado a capital paraibana em destaque no Turismo nacional.