Durante encontro com representantes de motoristas por aplicativos em Campina Grande, o prefeito do município, Bruno Cunha Lima (PSD), anunciou uma série de benefícios para a categoria.

Entre as medidas, uma que deve ser adotada é a criação de uma plataforma própria do município para que os motoristas possam transportar, através de corridas pelo aplicativo, funcionários da prefeitura.

A decisão, conforme informou o prefeito durante entrevista repercutida na Rádio Caturité FM, vai servir para dar mais oportunidades aos motoristas de Campina, bem como fazer com que a prefeitura diminua os gastos com locação de veículos.

– Estamos fazendo um levantamento e estudo para reduzir a despesa do município com aluguel de carros e combustíveis, que geralmente esse aluguel é para empresas de fora, a prefeitura manda esse dinheiro para fora e estamos tentando converter isso e criar uma plataforma, um aplicativo municipal. Ao invés de usar aplicativos privados, que cobram percentuais muito altos aos motoristas, teremos o nosso próprio aplicativo, onde os motoristas se cadastram e permitimos que as corridas sejam mais baratas, facilitando para o usuário e também começar a reduzir a despesa do município, pois o trânsito de funcionários, de secretários que agora usam carros locados passa a ser por transporte de aplicativos, ou seja, ao invés de locar de uma empresa e mandar esse dinheiro pra fora, a gente deixa esse dinheiro circulando na cidade com pais e mães de família que aqui trabalham – ressaltou.