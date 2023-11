Nova direção do Hospital Padre Zé revela o que está faltando para o funcionamento

O Hospital Padre Zé está enfrentando uma crise sem precedentes após a revelação do escândalo de desvios de dinheiro que comprometeu a capacidade da instituição de fornecer atendimento médico adequado.

O caso, que veio à tona recentemente, expôs outra face da corrupção, afetando diretamente os pacientes que dependem dos serviços do hospital.

Com quase 50 pacientes internados, a maioria idosos pobres que necessitam de longos períodos de internação, o Hospital Padre Zé está sofrendo as consequências dos desvios promovidos pela antiga gestão.

Medicamentos essenciais e material para curativos, incluindo antibióticos e remédios controlados, tornaram-se escassos.

Enquanto isso, na Paróquia Santo Antônio do Menino Deus, que era administrada pelo Padre Egídio de Carvalho, fiéis estão chocados com as revelações de desvios financeiros.

A igreja, apesar de uma fachada simples, revela um interior renovado, resultado de uma rápida reforma conduzida após a chegada do Padre Egídio.

No entanto, surgiram alegações de que serviços foram realizados sem o pagamento completo, resultando em um processo judicial contra a arquidiocese.

O novo diretor do Hospital Padre Zé, Padre George, se reuniu com o Tribunal de Contas do Estado para solicitar uma análise das contas do hospital. O presidente do Tribunal de Contas, Nominando Diniz, assegurou que o órgão estará de portas abertas para investigar o caso, considerando-o de interesse público.

