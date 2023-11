MPPB decreta luto oficial pela morte do procurador de Justiça aposentado

Morreu no domingo, de causas naturais, o procurador de Justiça aposentado do Ministério Público da Paraíba, Arlindo Monteiro de Carvalho, 92 anos.

O velório aconteceu nesta segunda-feira (20), no Cemitério Parque das Acácias, na Capital, e o sepultamento aconteceu no mesmo local.

A Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ) editou a Portaria DIADM 1604/2023, que declara luto oficial.

Pelos próximos três dias, as bandeiras dos prédios da instituição, em todo o Estado, serão hasteadas a meio-mastro, em sinal de pesar pelo falecimento do membro aposentado do MPPB.

O procurador-geral de Justiça, Antônio Hortêncio Rocha Neto, solidarizou-se com a família e amigos e ressaltou a contribuição do procurador aposentado ao Ministério Público.

“Nossos sentimentos aos familiares e amigos enlutados, em especial ao promotor de Justiça, Herbert Vitório Serafim de Carvalho, filho do saudoso membro da instituição. Herbert seguiu os caminhos do pai e é, hoje, promotor de Justiça da instituição. Em nome do MPPB, agradecemos a valorosa contribuição do doutor Arlindo Monteiro de Carvalho à nossa instituição”, disse.

De acordo com informações do Departamento de Recursos Humanos do MPPB, o procurador de Justiça aposentado, Arlindo Carvalho, ingressou no Ministério Público da Paraíba em 23 de abril de 1972, no cargo de promotor de Justiça da Promotoria de Teixeira.

Ao longo da carreira, exerceu suas atribuições em diversos órgãos ministeriais, a exemplo das promotorias de Princesa Isabel, Guarabira, Piancó, Bayeux, Santa Rita e João Pessoa. Aposentou-se como procurador de Justiça no dia 18 de setembro de 1985.