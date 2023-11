Um momento especial na vida de quem mais necessita. É esse o objetivo da 11ª edição do Natal dos Moradores de Rua de Campina Grande, promovida pela Diocese de Campina Grande, através da Fraternidade Irmãos de Francisco.

A edição 2023 do evento será realizada no dia 16 de dezembro, a partir das 19h, na Praça da Bandeira, no Centro da cidade. A informação foi confirmada pelo coordenador Ramon Torres em entrevista à Rádio Caturité FM.

– Nós avisamos a eles, e eles vêm até a Praça da Bandeira. A partir das 22 horas, nós saímos em caravana para alguns pontos que sabemos que eles ficam. No Natal, a praça fica muito bonita, iluminada e teremos o ministério de música trazendo esse momento de muita emoção para essas pessoas menos favorecidas – explicou.

Ao todo, são 400 jantares servidos e, em decorrência do alto custo, Ramon pediu a solidariedade da população para ajudar na realização do evento.

– Nós pedimos a quem puder ajudar com água, refrigerantes, doces ou dinheiro, pois compramos esses jantares em dois restaurantes, é um serviço terceirizado. Quem quiser se voluntariar também pode, é só nos procurar na Rua Vidal de Negreiros, 341, próximo à Praça da Morgação.

Quem quiser fazer doações ou se voluntariar também pode entrar em contato pelo telefone (83) 9 9851-1555.