Cariri da Paraíba registra chuvas de cerca de 110mm

Enquanto o calor persiste em Campina Grande e outros municípios paraibanos, uma reviravolta climática trouxe alegria aos moradores do Cariri.

Na noite de ontem, 20, cidades como Monteiro e São Sebastião do Umbuzeiro foram surpreendidas por chuvas intensas.

O momento da chuva revela a intensidade do fenômeno, com as ruas transformadas em riachos e a água acumulando-se nas calçadas.

Em São Sebastião do Umbuzeiro, a chuva foi registrada neste dia 20 de novembro, marcando um alívio bem-vindo.

Segundo informações da Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba (AESA), as chuvas atingiram cerca de 110 mm, quantidade suficiente para encher pequenos barreiros na região.

Esse fenômeno climático não apenas trouxe um respiro para os agricultores, mas também renovou as esperanças de uma temporada mais promissora.

Pequenos produtores, que enfrentam desafios constantes devido à escassez de água, comemoraram a oportunidade de encherem seus barreiros, vital para o cultivo e a criação de gado.

A chuva inesperada também trouxe uma pausa bem-vinda nas altas temperaturas.