Advogado criminalista deixa banca de defesa de Padre Egídio

O advogado criminal Sheyner Asfora deixou nesta terça-feira (21), a banca de defesa de Padre Egídio Carvalho Neto, que foi preso pela Operação Indignus na última sexta-feira (17), acusado de ser o mentor de um grande esquema de desvio de recursos públicos e privados, lavagem de dinheiro e outros atos ilícitos, que teria cometido enquanto estava à frente da diretoria da Instituição Padre Zé.

Conforme o advogado que emitiu uma nota à imprensa explicando os motivos, disse que havia uma incompatibilidade de estilo da atuação adotada pelos colegas advogados que continuarão no patrocínio dos interesses do até então constituinte.

Confira a nota completa:

Informo à imprensa que não mais patrocino a defesa do padre Egídio de Carvalho Neto, uma vez que renunciei os poderes que me foram outorgados por razões de incompatibilidade de estilo com relação a atuação adotada pelos colegas advogados que continuarão no patrocínio dos interesses do até então constituinte.

Assim, por questão de justiça e reconhecimento, registro, nesta oportunidade, o meu agradecimento ao padre Egídio pela confiança depositada em meu trabalho profissional que exerci com ética, boa técnica, zelo e dedicação, atributos esses que tenho honra e orgulho de serem os condutores da minha trajetória de mais de 20 anos de exercício da advocacia criminal.

Esclareço, ainda, que exerci o meu dever de comunicação desta minha decisão pessoalmente ao padre Egídio de Carvalho Neto e, por conseguinte, protocolei a petição de renúncia nos autos do processo que tramita perante o Poder Judiciário paraibano.

Dessa forma, em estrita observância ao Código de Ética e Disciplina da OAB, declaro que não mais irei me pronunciar sobre o presente caso objeto deste comunicado de renúncia.

João Pessoa/PB, 21 de novembro de 2023

SHEYNER ASFÓRA

OAB/PB 11.590

