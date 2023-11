TCE de Pernambuco entrega Medalha de Mérito ao vice-presidente do TCE-PB

O vice-presidente do Tribunal de Contas da Paraíba, conselheiro Fábio Nogueira, recebeu, na manhã desta segunda-feira (20), a Medalha do Mérito Nilo Coelho, a mais importante honraria do Tribunal de Contas de Pernambuco.

A entrega ocorreu na Escola da Magistratura do Estado vizinho (Esmape) durante Sessão Solene conduzida pelo presidente do TCE-PE, conselheiro Ranilson Ramos.

“Voltar à Paraíba com esta medalha no peito é motivo de muita alegria e de muita honra”, disse o conselheiro Fábio Nogueira. Em breve pronunciamento, ele acentuou que a outorga também aumentava as suas e as responsabilidades daqueles, na ocasião, assim também agraciados.

“Esta homenagem nos agrava a responsabilidade de servidores públicos dispostos a contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos”, concluiu.

Apresentado à vasta plateia como ex-presidente da Associação de Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), ele foi citado pelo ouvidor do TCE-PE Carlos Neves – ao lado do antecessor Valdecir Pascoal e do sucessor César Miola, este recebedor da mesma comenda – como “baluarte da transformação da instituição que deixou de ser mera associação corporativa”.

Encarregado da saudação aos homenageados, Carlos Neves fez ver que as gestões de Valdecir Pascoal e Fábio Nogueira levaram os TCs brasileiros à expansão do planejamento estratégico necessário à qualificação dos seus quadros e ao aprimoramento dos mecanismos de controle externo.

Disse que a mesma política de aperfeiçoamento institucional prossegue com o atual presidente da Atricon, César Miola.

O presidente Ranilson Ramos falou da honra e da alegria de condecorar os dez homenageados com a Medalha Nilo Coelho. “Estamos homenageando, hoje, boa parte do serviço público”, afirmou. “Pessoas que contribuíram para o controle externo, cada um na sua área, de forma brilhante e incansável”, disse o conselheiro.

A Medalha de Mérito Nilo Coelho é concedida pelo TCE de Pernambuco a pessoas físicas e jurídicas que tenham contribuído, direta ou indiretamente, para o fortalecimento do controle dos atos e gastos públicos, e, ainda, àqueles com méritos e serviços excepcionais ao bem-estar social e à cidadania.

Na manhã desta segunda-feira, ela foi entregue, ainda, a dois membros do Ministério Público de Contas de Pernambuco, Gustavo Massa (procurador geral) e Maria Nilda Silva.