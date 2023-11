Prefeitura de Campina Grande regulariza situação com hospital da FAP

A Secretaria de Saúde de Campina Grande realizou na semana passada o pagamento ao Hospital da Fundação Assistencial da Paraíba (FAP), referente à produção médica e realizou repasses de emendas parlamentares à instituição.

Nesta semana, o Município vai realizar também o aporte dos recursos para o piso salarial da enfermagem.

Nesta segunda-feira, 20, o secretário municipal de Saúde, Carlos Dunga Júnior, se reuniu com o presidente da FAP, Derlópidas Neves, para conciliar os pontos da contratualização com o hospital a fim de regularizar os repasses e pagamentos e ampliar os serviços executados pela unidade hospitalar. Uma das novidades é a realização de exames na unidade móvel, o trailer da FAP.

Parceria – O Hospital da FAP presta um importante serviço no tratamento a pacientes oncológicos em Campina Grande e todo o interior da Paraíba. A unidade é reconhecida pelo serviço de excelência na assistência aos pacientes. A Secretaria de Saúde de Campina Grande detém contrato firmado com o hospital há anos, como rede complementar do SUS.