Domingo em notícias: veja o que foi destaque no Paraibaonline

Se você ficou ´fora do ar´ neste domingo, parcial ou totalmente, aproveite e veja o que foi destaque no noticiário do Paraibaonline.

Leia e compartilhe.

Natal Iluminado 2023: PMCG define data de lançamento da programação cultural

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2023/11/19/natal-iluminado-2023-pmcg-define-data-de-lancamento-da-programacao-cultural/

Prefeitura de João Pessoa retoma renegociação de dívidas tributárias

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/19/prefeitura-de-joao-pessoa-retoma-renegociacao-de-dividas-tributarias/

Sine disponibiliza mais de 150 vagas de trabalho em João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2023/11/19/sine-de-joao-pessoa-disponibiliza-mais-de-150-vagas-de-trabalho/

Cantora e compositora campinense morre aos 76 anos

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/19/cantora-e-compositora-campinense-morre-aos-76-anos/

Papa Francisco almoça com 1.200 convidados no Dia Mundial dos Pobres

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/11/19/papa-francisco-almoca-com-1-200-convidados-no-dia-mundial-dos-pobres/

Substância de peixe ajuda a tratar o mal de Alzheimer; saiba detalhes

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2023/11/19/substancia-de-peixe-ajuda-a-tratar-o-mal-de-alzheimer-saiba-detalhes/

Sociedade Brasileira de Urologia destaca métodos contraceptivos masculinos

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2023/11/19/sociedade-brasileira-de-urologia-destaca-metodos-contraceptivos-masculinos/

Regina Amorim: É essencial alimentar a sua curiosidade

https://paraibaonline.com.br/blogs-e-colunas/e-essencial-alimentar-a-sua-curiosidade/

Campina Grande: restaurante popular do Estado com nova localização em breve

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/19/campina-grande-restaurante-popular-do-estado-com-nova-localizacao-em-breve/

Presidente do STF enfrenta desgaste com feministas e movimento contra supersalários

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/11/19/presidente-do-stf-enfrenta-desgaste-com-feministas-e-movimento-contra-supersalarios/

Entenda se vale a pena tomar vacina da gripe fora de época

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2023/11/19/entenda-se-vale-a-pena-tomar-vacina-da-gripe-fora-de-epoca/

Mega acumula e prêmio chega a R$ 51 milhões; veja os números

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/11/19/mega-acumula-e-premio-chega-a-r-51-milhoes-vaja-os-numeros/

Campina Grande inicia semana com mais de 60 vagas de emprego

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2023/11/19/campina-grande-inicia-semana-com-mais-de-60-vagas-de-emprego/

Palco de show de cantora desaba no Rio de Janeiro

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2023/11/19/palco-de-show-de-cantora-desaba-no-rio-de-janeiro/

Podcast: nutricionista explica como mudar os hábitos para prevenir o diabetes

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2023/11/19/podcast-nutricionista-explica-como-mudar-os-habitos-para-prevenir-o-diabetes/

Vice-líder sobre G5: Na política não existe independência

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/11/19/vice-lider-sobre-g5-na-politica-nao-existe-independencia/

Procon orienta para compra segura durante a Black Friday em João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/economia/2023/11/19/procon-orienta-para-compra-segura-durante-a-black-friday-em-joao-pessoa/

Veja também:

Giro de notícias do Brasil e do mundo neste domingo

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/11/19/giro-de-noticias-do-brasil-e-do-mundo-neste-domingo/

Saiba o que rolou de novidades neste sábado no Paraibaonline

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/19/saiba-o-que-rolou-de-novidades-neste-sabado-no-paraibaonline/

Saiba o que foi destaque esta semana na coluna Aparte

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/11/19/saiba-o-que-foi-destaque-esta-semana-na-coluna-aparte/

Passe a semana em revista; veja o que ´bombou´ no Paraibaonline

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/19/passe-a-semana-em-revista-veja-o-que-bombou-no-paraibaonline/