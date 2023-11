Senador visita poços artesianos com energia solar em áreas rurais da Paraíba

O Vice-Presidente do Senado Federal, Senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) visitou neste sábado (18) alguns poços artesianos instalados nas áreas agricultáveis de Campina Grande, fruto de sua atuação parlamentar.

Acompanhado do Secretário Executivo da Agricultura da cidade, Galego do Leite, Veneziano esteve nas comunidades Queimada da Ema, Paus Brancos e Várzea do Capim.

Ao todo, já foram instalados 23 conjuntos de poços, beneficiando o homem e a mulher do campo em municípios que sofrem com a falta de água, num investimento superior a R$ 1 milhão, através do Dnocs.

“Estou tendo a satisfação de poder vir aqui, no município de Campina Grande, como costumo dizer, na região agricultável de Campina Grande, que são as nossas comunidades rurais, aqui em Paus Brancos, ao lado do secretário Galego do Leite, amigo e irmão, na propriedade de Iran,

Luciene e Anaíde, porque houve um pedido, por parte da Secretaria de Agricultura, por parte do secretário Galego do Leite, exatamente por conhecer a realidade, que é uma realidade difícil, destas comunidades, para que nós pudéssemos destinar recursos para a perfuração e poços”, disse Veneziano, em vídeo postado nas redes sociais.

“Foram mais de 40 poços, mas destes, 23 foram testados e aprovados, e aqui nós temos o kit, com as placas fotovoltaicas, para garantir a energia para a bomba, que vai puxar a água que vem aqui para o reservatório. Fico muito feliz em ver essa reivindicação viabilizada. A gente sabe exatamente o grau de dificuldade que vocês passam aqui e, principalmente, nestes momentos mais angustiantes, de sol a pino, não é fácil, mais que o sol a pino, tê-lo sem água, então é uma dificuldade extrema. E Iran me dizia que esta água aqui é para todos os vizinhos e amigos que procurarem. É desta forma. Parabéns”, disse Veneziano, ao visitar um dos poços perfurados.

Cada conjunto é composto por um poço artesiano, um reservatório com capacidade para 5 mil litros de água, uma bomba e seis placas de energia fotovoltaica, para garantir o bombeamento da água e o funcionamento do conjunto. A água é disponibilizada gratuitamente para toas as comunidades localizadas ao redor de onde o poço foi instalado.