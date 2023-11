Padre Edjamir Sousa Silva: Fiquei com medo e escondi o teu talento

Domingo passado, com a parábola das dez jovens (Mt 25, 1-13), o Senhor nos chamava a “manter” dentro de nós a Luz da Vida e do Amor, pois esse é o critério da entrada para a festa da Nova Aliança.

No Evangelho deste domingo (Mt, 25, 14-30), Jesus continua a falar em parábolas e, desta vez, sobre os talentos que recebemos Dele e o que estamos fazendo com estes dons.

Por ocasião da festa de todos os santos (as) refletíamos a diferença entre aventureiro e aventurança. O “BEM” aventureiro é aquele que sabe aproveitar aquilo que a vida contém. Nesse sentido, todos nós encantados com a beleza da vida nos lançamos a “CURTIR” a existência, pois temos medo de passar por essa vida e não ter vivido.

Converge muito bem ao conceito de hedonista o BEM AVENTUREIRO que, às vezes, arrisca sua vida por apenas uma curtição. A modernidade acelerou em nós a euforia do viver apressadamente e a todo custo. Quanta coisa boa aproveitamos, com ética, a arte do viver bem.

Já o “BEM” Aventurado é aquele que faz de sua vida, não só uma arte do viver bem, mas do bem viver quando faz de sua vida uma boa semente que produz sombra e frutos no tempo certo. Essa reflexão faz introdução ao evangelho de hoje.

Na parábola dos talentos aprendemos que Deus nos dá a vida e nos presenteia com muitos dons e talentos para fazer a vida, como um todo, acontecer. Ou seja, os dons que cada pessoa tem são instrumentos para mover a existência.

Na aparabola, Deus se “ausenta”, enquanto não nos recolhe para a morada eterna e cabe-nos desenvolver, com criatividade e generosidade, os talentos que possuímos e que d’Ele nos aproximam constantemente.

Há caminhos a percorrer, há quem escolha pôr mãos à obra de imediato (BEM AVENTURADO), mas há quem opte por se esconder no medo, nas desculpas e na falta de tempo para viver (AVENTUREIRO MEDROSO).

“Fiquei com medo e escondi o teu talento” (Mt 25, 25). A parábola denuncia o medo e a infidelidade do servo que não se propôs a produzir os frutos para o Reino de Deus. Ele não teve a ousadia de fazer diferente. E o que lhe segue é uma visão dura de seu Senhor: “’Senhor, sei que és um homem severo” (v. 24) que lhe enrijece e o torna preguiçoso.

O servo bom, fiel e bendito (Mt 25, 34) sente-se amado por Deus e esse amor destrava a existência e o faz promotor da vida, a partir dos dons que recebeu de Deus. O “BEM AVENTUREIRO” até considera Deus como seu Senhor, mas ainda não compreendeu que a vida não é só CURTIÇÃO, mas SERVIR. O aventureiro suga a existência e o aventurado (fiel e bom) promove a existência.

O servo bom e fiel tem a vigilância e a certeza de que seu Senhor voltará. Ele o aguarda com amor e não com temor.

Se pudermos aqui, parafrasear e associar, a (his)estória dos três porquinhos, do escritor australiano Joseph Jacobs (1853), poderíamos dizer que o servo bom é aquele (porquinho) que fez a casa de tijolos e não hesitou em acolher seus irmãos para, juntos, derrotar o mau. Ou seja, ele é caridade pura, prudente e vigilante que faz seus talentos darem frutos.

Quando o Senhor retomar o que é Seu, que teremos para oferecer: uma vida de serviço ou de curtição? Multiplicamos o que Ele nos deu, ou lhe daremos muitas desculpas por não produzirmos frutos ao Reino?

Ao Senhor, suplicamos: “Concedei-nos a graça de encontrar sempre a alegria no vosso serviço, porque é uma felicidade duradoura e profunda ser fiel ao autor de todos os bens”.

Com o salmista, rezamos: “De Sião te abençoe o Senhor: vejas a prosperidade (…) todos os dias da tua vida”. (Sl 127(128), 5). Amém!

Boa semana!