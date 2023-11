Conferência de Cultura elege delegados e aprova a “Carta da Paraíba”

Depois de três dias de muito trabalho e intensos debates sobre o setor cultural da Paraíba, foi encerrada neste sábado (18) a 4ª Conferência Estadual de Cultura da Paraíba, realizada no Garden Hotel, em Campina Grande.

O encontro terminou com a aprovação e a publicação da “Carta da Paraíba” e com a eleição dos 60 delegados que vão representar o estado na Conferência Nacional de Cultura, a ser realizada em março de 2024 em Brasília.

O encontro, que reuniu mais de 430 delegados de 152 municípios, foi marcado justamente pela descentralização das representatividades e pelo caráter democrático das discussões. Uma ação política que, de acordo com o Governo da Paraíba, demonstra o resgate da cultura como pauta política prioritária.

Pedro Santos, secretário de Estado da Cultura da Paraíba, comemorou o sucesso do evento e a adesão da maioria dos municípios paraibanos nos debates que aconteceram em Campina Grande.

Ele ressaltou o hiato de dez anos desde a última conferência e justo por isso classificou o encontro deste fim de semana como um marco para os debates sobre a política cultural da Paraíba.

“Depois de alguns anos em que vivemos, em âmbito federal, tempos complicados para a área da cultura, é renovador encontrar tanta gente pensando projetos para o setor. Tantas trabalhadoras e tantos trabalhadores de cultura analisando novas formas de fomento”, destacou o secretário.

Ele relembrou uma série de ações e de investimentos que o Governo da Paraíba, a partir de iniciativas da Secretaria de Estado da Cultura da Paraíba (Secult-PB), vem realizando para a área e lembrou que a Paraíba foi o primeiro estado brasileiro a ter seu plano de ação para o recebimento de recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura aprovado pelo Ministério das Cultura.

“A Paraíba vem conquistado um protagonismo nestes debates sobre políticas públicas para a cultura brasileira que muito nos orgulha. É o resultado de um trabalho constante que realizamos, por exemplo, a partir do Conselho Estadual de Política Cultural da Paraíba e dos diálogos constantes que propomos junto à sociedade civil organizada”, completou.

Na assembleia geral da Conferência Estadual de Cultura da Paraíba, foram eleitos 36 delegados para compor a delegação paraibana que vai a Brasília em março de 2024 para participar da Conferência Nacional de Cultura.

São 24 representantes da sociedade civil e 12 do Poder Público paraibano, sendo que se manteve uma equidade entre as diferentes regionais de cultura. De cada uma, portanto, foram escolhidos dois delegados da sociedade civil e um do Poder Público.

A esses, se somam os 18 delegados já eleitos nos Encontros Setoriais da Cultura Paraibana e seis que serão indicados pela Secult-PB, perfazendo um total de 60 delegados paraibanos em Brasília.

Depois, os delegados estaduais aprovaram a Carta da Paraíba, um documento com 14 propostas do estado a serem debatidas no encontro nacional e que foram produzidas a partir dos debates realizados nos eixos temáticos. São as demandas e os anseios do setor cultural paraibano que serão discutidos e votados na capital federal.