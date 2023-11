Cantora e compositora campinense morre aos 76 anos

O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, em nota, lamentou profundamente a morte da cantora e compositora Zelita Calixto, 76, na manhã deste domingo, 19, por recorrentes problemas de saúde. Após ser submetida à internacão e encaminhada à UTI do Hospital de Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, veio a óbito por volta das 7h.

De acordo com Bruno Cunha Lima, a simplicidade de Zelita Calixto foi uma marca em sua discreta carreira. Ela teve várias composições interpretadas por artistas locais e regionais. E tinha grande orgulho de se apresentar durante o Maior São João do Mundo na Pirâmide do Parque do Povo.

Integrante do tradicional clã Calixto, Zelita sempre acompanhou a família nas apresentações, principalmente do irmão mais novo, Luizinho Calixto. A artista lamentava bastante não ter alcançado grande projeção na carreira, mas costumava dizer que a dedicação à família era um fator compensador em sua vida. Deixa viúvo, dois filhos e três netos.

De acordo com a família, o velório do corpo de Zelita terá início entre as 18h e 19h deste domingo, na Central de Velórios Digna, no bairro do Presidente Médici. O sepultamento está marcado para esta segunda-feira, 20, às 16h, no Cemitério de Bodocongó.