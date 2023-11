Campina Grande: restaurante popular do Estado com nova localização em breve

O vice-governador Lucas Ribeiro realizou, neste sábado (18), uma visita ao prédio onde funcionará provisoriamente o Restaurante Popular do Governo da Paraíba em Campina Grande, a partir desta segunda-feira (20).

O equipamento continuará com a oferta de 1.250 refeições de segunda a sexta-feira, mas ganhou novo endereço no Largo das Boninas, no Centro da cidade.

O restaurante também voltará a retomar a modalidade “bandejão”, que havia sido substituída durante a pandemia em função das restrições sanitárias, seguindo os demais restaurantes que passaram a funcionar novamente com atendimento presencial com consumo no local.

Durante a inspeção às novas instalações, o vice-governador falou sobre a estrutura e a nova localização.

“A partir de segunda, todas as pessoas que utilizam o restaurante popular terão um novo endereço para fazerem suas refeições, num local acessível e confortável, no centro de Campina. Esta medida foi tomada pelo governador João Azevêdo, para que prédio anterior possa ser reformado”.

O programa Restaurante Popular foi implantado pelo Governo da Paraíba com o objetivo de oferecer uma alimentação saudável e balanceada a um preço acessível, destinada preferencialmente para a população de baixa renda, trabalhadores formais e/ou informais, idosos, desempregados e estudantes em situação de insegurança alimentar e nutricional.

As unidades estão localizadas nas cidades de João Pessoa, Santa Rita, Campina Grande, Guarabira, Monteiro, Patos, Sousa, Pombal, São Bento e Cajazeiras. Juntos, os RPs vendem, diariamente, 11 mil refeições. Um investimento anual de R$ 27 milhões.

A refeição balanceada é elaborada sob a supervisão de nutricionistas e oferecida à população com valor acessível e atendimento por ordem de chegada. A retomada do bandejão possibilitará maior variação do cardápio, dignidade e integração entre os comensais.