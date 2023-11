Transcorre neste sábado o centenário da morte de Cristiano Lauritzen

O transcurso do centenário da morte de Cristiano Lauritzen será lembrado na tarde deste sábado, no cemitério Nossa Senhora do Carmo, bairro do Monte Santo, em Campina Grande.

Eis a programação, a partir das 16 horas.

– Deposição de Coroa de Flores.

– Execução do Hino de Campina Grande, do Hino da Dinamarca, de trecho do Trenzinho do Caipira de Villa Lobos e Bodocongó de Humberto Teixeira e Cícero Nunes (usaremos o recurso do celular e de uma pequena caixa de som).

– Aposição de Cartão Impresso com frase de homenagem em português e dinamarquês (a ser transformado em placa, pois não se tem ainda autorização da família).

– Discurso feito pelo professor da UFPB/CCA e da UEPB/Guarabira Mario Vinicius Carneiro Medeiros.

“Merecida homenagem a quem tanto fez, e no dizer de Geraldo Melo, a quem inventou Campina Grande”, observou Mário.

O mausoléu do homenageado fica na avenida central do referido cemitério, aproximadamente o nono jazigo à direita de quem entra pelo portão principal.

A homenagem será aberta para toda e qualquer pessoa ou instituição que queira comparecer a esta salvaguarda da Memória de Campina Grande.

*com informações do professor Mário Vinícius