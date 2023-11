PMCG vai iniciar obra que desafiou várias administrações anteriores

O prefeito Bruno Cunha Lima assinou, na noite desta sexta-feira (17), em solenidade no bairro do Itararé, a Ordem de Serviço para a execução imediata da pavimentação da Rua Engenheiro Saturnino de Brito, solucionando um problema histórico da Zona Sul da cidade, num dos seis mais graves pontos de alagamento de Campina Grande. O investimento é superior a R$ 1,5 milhão.

Em seu discurso, o prefeito Bruno destacou o problema que os moradores enfrentavam com a dificuldade de acesso e durante o período de chuvas, com lama, alagamento e inundações.

“Mais caro do que fazer a pavimentação, é realizar o serviço de drenagem, vamos ter que elevar a cota da rua para evitar inundações. Estamos começando uma nova história da rua, renovo o meu compromisso para fazermos o trabalho, assim como estamos executando no Santo Antônio” enfatizou Bruno.

O investimento na Engenheiro Saturnino de Brito faz parte do Programa Obra Pra Todo Lado e interligará os bairros Itararé, Catolé e Tambor.

“É uma rua movimentada e uma obra aguardada há décadas pelos moradores. Requer um serviço de drenagem extensa e complexa, iniciaremos a pavimentação em seguida. A gestão decidiu priorizar e estamos tirando do papel mais uma ação histórica para o Município”, explicou o engenheiro Joab Machado, secretário de Obras.

Bruno Cunha Lima ainda destacou as mais de 300 ruas que foram pavimentadas, as avenidas que estão sendo abertas e a revitalização do Parque Evaldo Cruz, além das 22 obras na educação, com construções e reformas de creches e escolas municipais.

“Na Zona Norte, Sul, Leste e Oeste, na sede, nos distritos, por onde você for já teve obra, tem obra ou terá obra. Nada nem ninguém supera a fé, o trabalho e a honestidade. Vamos continuar fazendo com que esses caminhos sejam pavimentados para que a cidade, Campina Grande, se torne cada vez maior” declarou o prefeito.

Estiveram presentes à solenidade o deputado estadual Sargento Neto, o presidente da Câmara, Marinaldo Cardoso e os vereadores Aldo Cabral, Alexandre do Sindicato, Fabiana Gomes, Luciano Breno, Hilmar Falcão, Janduy Ferreira, Saulo Noronha, Saulo Germano, Severino da Prestação, Rui da Ceasa e Waldeny Santana. Além da primeira-dama Juliana Figueiredo Cunha Lima e da mãe do prefeito, Anneliese Cunha Lima, os secretários e coordenadores de órgãos municipais também estiveram presentes.