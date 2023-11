No dia dos Pobres, Diocese de Campina prepara refeições para pessoas em situação de rua

A Igreja Católica celebra neste dia 19, domingo, o dia dos pobres. E a Diocese de Campina Grande preparou uma programação voltada às pessoas menos favorecidas, que estão em situação de rua.

O diácono permanente Eduardo Justino explicou que haverá um dia inteiro voltado a um momento de fé e renovação com alimentação gratuita, missas e benção para as pessoas mais necessitadas.

A ação acontece no santuário da Divina Misericórdia, no bairro dos Cuités, e a pastoral social deve levar as pessoas em ônibus para o local onde devem passar o dia. A programação contará com a presença do bispo diocesano Dom Dulcênio Fontes de Matos.

– Estamos com seis ônibus para pegar essas pessoas e levá-las para um dia com refeições, momentos de lazer, missas, brincadeiras para as crianças. São esperadas mais de 300 pessoas em situação de rua e vulnerabilidade para participar desse momento com bênçãos e alimentação. Nós já realizamos esse trabalho através da pastoral social e amanhã, nesse dia dos pobres, vamos fazer essa celebração – pontuou.