Confira o que foi destaque nesta sexta-feira no Paraibaonline

Novo diretor do Hospital Padre Zé afirma estar cortando gastos e “mendigando medicamentos”

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/17/novo-diretor-do-hospital-padre-ze-afirma-estar-cortando-gastos-e-mendigando-medicamentos/

Criatividade: você sabe o que é ‘ar-condicionado caseiro’? Saiba se funciona ou não

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/11/17/criatividade-voce-sabe-o-que-ar-condicionado-caseiro-saiba-se-funciona-ou-nao/

Hospital Padre Zé: Justiça manda prender Padre Egídio e mais dois ex-diretores

https://paraibaonline.com.br/policial/2023/11/17/hospital-padre-ze-justica-manda-prender-padre-egidio-e-mais-dois-ex-diretores/

Podcast: psicóloga aponta sinais de violência nos relacionamentos

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2023/11/17/podcast-psicologa-aponta-sinais-de-violencia-nos-relacionamentos/

Mercado imobiliário: Secovi-PB descreve participação em sessão da Assembleia

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/17/presidente-do-secovi-pb-descreve-participacao-em-sessao-da-assembleia/

Saiba que é o ministro mais ´querido´ pelo presidente Lula

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/11/17/saiba-que-e-o-ministro-mais-querido-pelo-presidente-lula/

Veja quais são as fontes mais constantes de bactérias no seu cotidiano

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2023/11/17/veja-quais-sao-as-fontes-mais-constantes-de-bacterias-no-seu-cotidiano/

Cícero ratifica parceria com João Azevêdo e enaltece ação do Estado em JP

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/11/17/cicero-ratifica-parceria-com-joao-azevedo-e-enaltece-acao-do-estado-em-jp/

Deputado apresenta o nome da mãe como pré-candidata a prefeita de Monteiro

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/11/17/deputado-apresenta-o-nome-da-mae-como-pre-candidata-a-prefeita-de-monteiro/

Mais de 860 vagas de emprego em 11 cidades paraibanas

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2023/11/17/mais-de-860-vagas-de-emprego-em-11-cidades-paraibanas/

Governador diz que apoio a Cícero Lucena não é imposição no PSB

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/11/17/governador-diz-que-apoio-a-cicero-lucena-nao-e-imposicao-no-psb/

PIB da Paraíba sobe e fica acima do Brasil e do Nordeste

https://paraibaonline.com.br/economia/2023/11/17/pib-da-paraiba-sobe-e-fica-acima-do-brasil-e-do-nordeste/

Justiça autoriza Treze a levar adiante processo de recuperação judicial

https://paraibaonline.com.br/esportes/justica-autoriza-treze-a-levar-adiante-processo-de-recuperacao-judicial/

Presidente da CMJP solicita prorrogação do prazo de Refis

https://paraibaonline.com.br/economia/2023/11/17/presidente-da-cmjp-solicita-prorrogacao-do-prazo-de-refis/

Coordenador do Gaeco destaca prisão de Padre Egídio para garantir a integridade do processo

https://paraibaonline.com.br/policial/2023/11/17/coordenador-do-gaeco-destaca-prisao-de-padre-egidio-para-garantir-a-integridade-do-processo/

Ex-prefeito Romero: “Estou cego, não sei de nada”

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/11/17/ex-prefeito-romero-estou-cego-nao-sei-de-nada/

Arquidiocese da Paraíba emite nota, após prisão de Padre Egídio

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/17/arquidiocese-da-paraiba-emite-nota-apos-prisao-de-padre-egidio/

Padre Egídio não estava em seu endereço; delegado relata prisão

https://paraibaonline.com.br/policial/2023/11/17/padre-egidio-nao-estava-em-seu-endereco-delegado-relata-prisao/

Professor chama a atenção para o comportamento linguístico nas redes sociais

https://paraibaonline.com.br/educacao-e-ciencia/2023/11/17/professor-chama-a-atencao-para-o-comportamento-linguistico-nas-redes-sociais/

Campina Bem Cuidada: Prefeitura vai retomar programa na próxima semana

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/17/campina-bem-cuidada-prefeitura-vai-retomar-programa-na-segunda-feira/

Desembargador enquadra o padre Egídio em vários crimes; leia detalhes da prisão

https://paraibaonline.com.br/policial/2023/11/17/desembargador-enquadra-o-padre-egidio-em-varios-crimes-leia-detalhes-da-prisao/

Natal Iluminado: Campina Grande lança 10ª edição na próxima semana

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2023/11/17/natal-iluminado-campina-grande-lanca-10a-edicao-na-proxima-semana/

Cesta básica: preços dos alimentos variam quase 80% em João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/17/cesta-basica-precos-dos-alimentos-variam-quase-80-em-joao-pessoa/

Benefícios para bons motoristas: programa inicia cadastro de parceiros

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/11/17/beneficios-para-bons-motoristas-programa-inicia-cadastro-de-parceiros/

Violência contra crianças e adolescentes: projeto de lei cria penas mais duras

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/11/17/violencia-contra-criancas-e-adolescentes-projeto-de-lei-cria-penas-mais-duras/

Senado aprova fim de multa para advogado que abandonar processo

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/11/17/senado-aprova-fim-de-multa-para-advogado-que-abandonar-processo/

Vereador defende candidatura única das oposições em Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/11/17/vereador-defende-candidatura-unica-das-oposicoes-em-campina-grande/

Consumo de energia está em patamar histórico; saiba o que isto significa

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/11/17/consumo-de-energia-esta-em-patamar-historico-saiba-o-que-isto-significa/

Padre Egídio tem prisão mantida e é encaminhado para presídio

https://paraibaonline.com.br/policial/2023/11/17/padre-egidio-tem-prisao-mantida-em-audiencia-e-e-encaminhado-para-presidio/

Suspeito de atirar na ex-esposa se entrega à polícia em Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/policial/2023/11/17/suspeito-de-atirar-na-ex-esposa-se-entrega-a-policia-em-campina-grande/

Caso Mariana Thomaz: Johannes Dudeck é condenado a mais de 30 anos de prisão

https://paraibaonline.com.br/policial/2023/11/17/caso-mariana-thomaz-johannes-dudeck-e-condenado-a-32-anos-de-prisao/

