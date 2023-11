Veja o que foi destaque nas últimas horas no Paraibaonline

Confira a seguir as manchetes dos assuntos mais lidos nas últimas horas no noticiário do Paraibaonline.

Leia, se informe e compartilhe.

Consumidores deverão ter boa notícia sobre o preço da gasolina

https://paraibaonline.com.br/economia/2023/11/16/consumidores-deverao-ter-boa-noticia-sobre-o-preco-da-gasolina/

Dia Nacional dos Ostomizados: em Campina, 240 pacientes são acompanhados

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2023/11/16/dia-nacional-dos-ostomizados-em-campina-240-pacientes-sao-acompanhados/

Sabe quem é o criador do ar-condicionado? Leia detalhes

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/11/16/sabe-quem-e-o-criador-do-ar-condicionado-leia-detalhes/

Inflação: calor ameaça preços de alimentos e tarifa de energia

https://paraibaonline.com.br/economia/2023/11/16/inflacao-calor-ameaca-precos-de-alimentos-e-tarifa-de-energia/

Onda de calor: governo lança guia com dicas e cuidados com a saúde

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2023/11/16/onda-de-calor-governo-lanca-guia-com-dicas-e-cuidados-com-a-saude/

Saiba os tecidos ideais para usar no trabalho durante onda de calor

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/11/16/saiba-os-tecidos-ideais-para-usar-no-trabalho-durante-onda-de-calor/

Aparte: Prefeitura de Campina Grande fará licitação na área da Comunicação

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/16/aparte-prefeitura-de-campina-grande-fara-licitacao-na-area-da-comunicacao/

Romero sobre operação da PF: “Não sei nem quem forneceu”

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/16/romero-sobre-operacao-da-pf-nao-sei-nem-quem-forneceu/

Secretaria de Saúde da PMCG divulga Nota sobre a Operação Salus da PF

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/16/secretaria-de-saude-da-pmcg-divulga-nota-sobre-a-operacao-salus-da-pf/

Psicóloga explica o que é a tolerância e sua importância nas relações humanas

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/16/psicologa-explica-o-que-e-a-tolerancia-e-sua-importancia-nas-relacoes-humanas/

Botafogo carioca divulga a contratação do novo treinador

https://paraibaonline.com.br/esportes/botafogo-carioca-divulga-a-contratacao-do-novo-treinador/

Polícia Federal deflagra Operação Salus em Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/policial/2023/11/16/policia-federal-deflagra-operacao-salus-em-campina-grande/

Estudo Pele Alvo: A cada 100 mortos pela polícia em 2022, 65 eram negros

https://paraibaonline.com.br/policial/2023/11/16/estudo-pele-alvo-a-cada-100-mortos-pela-policia-em-2022-65-eram-negros/

Árvore natalina no Busto de Tamandaré completa iluminação de fim de ano em JP

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2023/11/16/arvore-natalina-no-busto-de-tamandare-completa-iluminacao-de-fim-de-ano-em-jp/

Prefeito nomeia novo secretário chefe interino do Gabinete do Prefeito

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/16/prefeito-nomeia-novo-secretario-chefe-interino-do-gabinete-do-prefeito/

Após início de operação, assessoria de ex-secretário publica nota

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/16/apos-inicio-de-operacao-assessoria-de-ex-secretario-publica-nota/

STTP desenvolve ferramenta que vai realizar contagem de fluxo em cruzamentos de CG

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/16/sttp-desenvolve-ferramenta-que-vai-realizar-contagem-de-fluxo-em-cruzamentos-de-cg/

Dois carros pegam fogo após acidente e causam bloqueio na BR-230, em João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/policial/2023/11/16/dois-carros-pegam-fogo-apos-acidente-e-causam-bloqueio-na-br-230-em-joao-pessoa/

Cícero Lucena lança programação de Natal e Réveillon de João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/11/16/cicero-lucena-lanca-programacao-de-natal-e-reveillon-de-joao-pessoa/

Acidente na BR-412 deixa irmãos feridos no Cariri

https://paraibaonline.com.br/policial/2023/11/16/acidente-na-br-412-deixa-irmaos-feridos-no-cariri/

Senadora consegue recursos para revitalizar prédio às margens do Açude Velho

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/16/senadora-consegue-recursos-para-revitalizar-predio-as-margens-do-acude-velho/

Açude de Boqueirão não está recebendo águas do Rio São Francisco. Veja imagens

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/16/acude-de-boqueirao-nao-esta-recebendo-aguas-do-rio-sao-francisco-veja-imagens/

Eliminatórias: Brasil toma virada em 3 minutos e perde da Colômbia

https://paraibaonline.com.br/esportes/eliminatorias-brasil-toma-virada-em-3-minutos-e-perde-da-colombia/

CRM interdita maternidade de Cabedelo

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/16/crm-interdita-maternidade-de-cabedelo/

Homem atira contra mulher grávida e foge com a filha

https://paraibaonline.com.br/policial/2023/11/16/homem-atira-contra-mulher-gravida-e-foge-com-a-filha/

Direção do União Brasil já faz convite para a filiação do prefeito Bruno

https://paraibaonline.com.br/politica/2023/11/16/direcao-do-uniao-brasil-ja-faz-convite-para-a-filiacao-do-prefeito-bruno/

Umbanda comemora 115 anos em meio à intolerância religiosa

https://paraibaonline.com.br/brasil/2023/11/16/umbanda-comemora-115-anos-em-meio-a-intolerancia-religiosa/

Samu-JP orienta sobre os casos em que o serviço deve ser acionado

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2023/11/16/samu-jp-orienta-sobre-os-casos-em-que-o-servico-deve-ser-acionado/

Filarmônica celebrou 125 anos com concerto gratuito em Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2023/11/16/filarmonica-celebrou-125-anos-com-concerto-gratuito-em-campina-grande/

