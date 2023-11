O Programa Campina Bem Cuidada será retomado pela Prefeitura de Campina Grande, beneficiando os diversos bairros da cidade, com a oferta de múltiplos serviços por parte das secretarias e órgãos municipais. Para tanto, uma reunião de planejamento aconteceu na manhã desta quinta-feira (16) no salão nobre do Gabinete do Prefeito. Ficou definido que a próxima etapa do programa acontecerá entre os dias 20 e 24 de novembro, das 16h às 20h, nos bairros de Nova Brasília e Belo Monte. A solenidade de abertura será na Praça Papa João Paulo I.

A reunião de planejamento contou com as presenças da primeira dama, Juliana Figueiredo Cunha Lima; do coordenador do programa, Gilbran Asfora, além dos secretários Geraldo Nobre (Sesuma), Pâmela Vital (Semas), João Dantas (Executivo da Cultura), Luis Arthur (Amde), Larissa Almeida (Ciência e Tecnologia), Mariana Damasceno (Adjunta de Obras) e representantes de outras secretarias e órgãos da administração municipal.

O prefeito Bruno Cunha Lima, na abertura do evento, nesta segunda-feira, assinará a ordem de serviço para a pavimentação de algumas ruas nos bairros de Nova Brasília e Belo Monte. Serão feitas também as recuperações da Escola Maria Cândida de Oliveira e da UBS Wesley Cariri.

Trata-se de um programa que descentraliza as múltiplas ações do governo municipal, prestando atendimento direto à coletividade nos próprios bairros. Tudo passa pela orientação e supervisão geral do prefeito campinense.

O Campina Bem Cuidada já ofereceu serviços à população em vários bairros ou comunidades. Entre os bairros contemplados com ações do programa, destacaram-se: Santa Rosa, com 5.063 atendimentos; Vila Cabral de Santa Terezinha, com 6.617 atendimentos; Tambor com 9.154 atendimentos e, finalmente, o Sandra Cavalcante, com 3.853 atendimentos. Ao todo, desde de sua primeira edição, o Programa já efetuou 71 mil atendimentos.

Para tanto, a coordenação do programa sempre realiza, inicialmente, uma radiografia da situação do bairro a ser atendido. Com isso, cada setor do governo busca contemplar as diversas demandas das comunidades num trabalho multissetorial, abrangendo saúde, educação, assistência social, lazer, limpeza pública, esportes e muitos outros setores.

Também é feito o atendimento em tendas, onde são oferecidos, no mínimo, 55 serviços prestados pela prefeitura, desde setores como Saúde, Cadastro Único, Procon, Sine, Assessoria Jurídica e até mesmo na área de Finanças (para tratar do Refis, ISS e outras questões).